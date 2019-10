Gransee

In der Zeit von 17.45 Uhr bis 21.30 Uhr erhielten Donnerstagabend 19 Anwohner aus dem Bereich Gransee einen Telefonanruf eines angeblichen Polizeibeamten. Dieser soll mit bayrischen Akzent mitgeteilt haben, dass die Bürger die Sicherheit in ihren Häusern herstellten sollen. Hintergrund sei, dass zwei von drei Einbrechern festgenommen worden und bei diesen eine Liste mit Namen gefunden worden wären. Weiterhin sollen auf der Liste die Gelder– und Schmuckwerte der jeweiligen Angerufenen verzeichnet gewesen sein. Der Anrufer fragte daraufhin, ob dies richtig sei und erkundigte sich nach den Wertgegenständen. Wie die Polizei mitteilte wurde zudem Druck aufgebaut und behauptet, dass der dritte Täter bewaffnet sei und in das Haus der Angerufenen einbrechen könnte. Als die Bürger den vermeintlichen Polizisten jedoch nach seiner Dienststelle etc. befragten, legte dieser auf. Nach bisherigen Erkenntnissen ist bislang kein Schaden entstanden.

Weitere Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin...

Von MAZonline