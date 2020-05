Verwaltung in Löwenberg öffnet wieder die Türen

Löwenberg

Infolge der Corona-Pandemie und der daraus resultierenden Einschränkungen war in den vergangenen Wochen der Zugang zur Verwaltung der Gemeinde Löwenberger Land in Löwenberg nur in dringenden Einzelfällen möglich. Umso erfreulicher ist, dass das Infektionsgeschehen sich abschwächt und sich daher die Möglichkeit ergibt, dass die Gemeinde wieder einen umfangreichen Bürgerservice anbieten kann. Das heißt konkret, dass ab der kommenden Woche die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger an den Sprechtagen dienstags, 9 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr und mittwochs, 9 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr wieder persönlich geregelt werden können.

Vorherige Terminvereinbarung notwendig

Erforderlich ist jedoch, vorab eine Terminvereinbarung per E-Mail oder Telefon zu treffen. Nur so können die organisatorischen und hygienischen Grundvoraussetzungen, wie sie aktuell für den öffentlichen Raum gelten, wie zum Beispiel die Einhaltung von Abstandsregeln, gewährleistet werden. Zu beachten ist außerdem die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in den Räumlichkeiten der Verwaltung, je nach räumlicher Situation, insbesondere in den Flur- und Wartebereichen. Für Anliegen, die nicht zwingend persönlich besprochen werden müssen, werden die Einwohnerinnen und Einwohner weiterhin gebeten, diese telefonisch oder per E-Mail vorzubringen.

Anzeige

Auch die Schiedsstelle, jeden ersten Dienstag im Monat von 17 bis 18 Uhr, und die Revierpolizei, jeden Dienstag von 16 bis 18 Uhr, stehen wieder während der genannten Zeiten zur Verfügung.

Weitere MAZ+ Artikel

Kitabetreuung: Personal nimmt Kontakt zu Eltern auf

In den Kindertagesstätten der Gemeinde konnte bisher nur eine Notbetreuung angeboten werden, um für Eltern aus systemrelevanten Berufen eine Kinderbetreuung zu ermöglichen. Der Betreuungsanspruch wurde inzwischen auf eine eingeschränkte Regelbetreuung ausgeweitet, so dass Kindern im letzten Kitajahr vor der Einschulung seit Mittwoch, wieder einmal pro Woche für vier Stunden eine Betreuung ermöglicht werden kann. Aufgrund der unterschiedlichsten Gegebenheiten in den Einrichtungen erfolgt die Umsetzung vor Ort sehr individuell. Auch hier sind besondere organisatorische Maßnahmen wichtig, um die Anforderungen des Infektionsschutzes zu erfüllen. In den nächsten Wochen soll die Betreuung möglichst auf die weiteren Altersgruppen in den Kindertagesstätten ausgedehnt werden. Dies, so heißt es aus der Verwaltung, könne nur im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten erfolgen und leider nicht in dem gewohnten Umfang. Weitreichende Hygieneanforderungen würden die Möglichkeiten der Betreuung je nach Einrichtung in unterschiedlichem Maße beschränken. Die Kitaleitungen und Erzieher nehmen den Kontakt zu den Eltern auf und informieren sie, sobald für die Altersgruppe ihres Kindes eine Betreuung unterbreiten werden kann.

Bürgermeister Bernd-Christian Schneck bedankt sich sowohl bei allen Einwohnerinnen und Einwohnern, als auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für das Verständnis und Engagement in dieser außergewöhnlichen Zeit.

Von Bert Wittke