Veterinäramt setzt Wildtierrettung Oberhavel mit Wilderei gleich

Oberhavel

Ein Team aus Ehrenamtlern ist seit mehr als zehn Jahren in der Oberhavel unterwegs, um verletzte Wildtiere zu retten oder sie aus misslichen Lagen zu befreien. Jetzt hat sich das Veterinäramt eingeschaltet und den Verein Gnadenhof und Wildtierrettung Notkleintiere in Wensickendorf der Wilderei bezichtigt. Deren Sprecherin, Ruth Schnitzler, versteht die Welt nicht mehr und sucht nach Antworten.

Füchse, Schwäne, Rehe: Unzählige Tiere haben den Wildtierrettern ihr Leben zu verdanken. Zwischen 60 und 90 Anrufe erreichen die Ehrenamtler täglich von Privatpersonen, Unternehmen, aber auch behördlichen Stellen wie Polizei, Feuerwehr und Bezirksämtern, wenn diese nicht mehr weiter wissen – sei es ein Fuchs, der im Wildschutzzaun stecken blieb, die Kanaganz auf einem See mit einem Pfeil im Bauch oder eine Schwanenfamilie, die den Zugverkehr lahmlegte.

Wildtierretter holen sich Rat bei Anwältin

„Bisher gab es nie Probleme“, so Ruth Schnitzler. Doch kürzlich dann der Schock: Ein Brief vom Landkreis: Das Veterinäramt spricht von Wilderei, stellt die Arbeit der Wildtierretter unter mehreren Auflagen. „Das ist so nicht umsetzbar“, erzählt Ruth Schnitzler und berichtet von den Vorgaben: Der jeweilige Jagdpächter soll vor jedem Handeln ermittelt und informiert werden sowie schriftlich seine Zustimmung erteilen, damit die Wildtierrettung handeln darf. „Das ist nicht immer möglich und dauert viel zu lang.“ Die Wildtierretter aus Wensickendorf haben sich deshalb den Rat bei einer Anwältin für Tierrecht eingeholt. Gespräche dazu sind angelaufen und dauern an.

Das Veterinäramt des Landeskreises bezieht sich auf das Bundesjagdgesetz: „Sich Wild anzueignen steht nur dem Inhaber des Jagdrechts zu. Daher sind die Aufnahme von Wild in freier Natur (Finder), die Weitergabe an Dritte (Finder an Wildtierrettung) und die Annahme (Wildtierrettung) immer dann als Jagdwilderei strafbar, wenn sie ’unter Verletzung fremden Jagdrechts oder Jagdausübungsrechts’ erfolgen“, informiert die Kreisverwaltung auf MAZ-Anfrage.

Veterinäramt droht mit strengen Strafen

Das Veterinäramt droht bei Verstößen gar von hohen Geldstrafen oder langen Freiheitsstrafen. „Beim Fund eines Wildtieres ist es daher empfehlenswert, die Polizei zu verständigen, die über eine stets aktuelle Liste von Ansprechpartnern für alle Jagdbezirke verfügt, auf deren Basis unter Angabe des Fundortes der für den Jagdschutz zuständige Jagdausübungsberechtigte verständigt werden kann.“

Weiter heißt es: „Wie dieser den Jagdschutz im Einzelfall ausübt und ob er dazu möglicherweise auch auf die Wildtierrettung zurückgreift, obliegt ihm selbst.“ Für den Jagdverband wäre die Wildtierrettung auf jeden Fall eine Option, so Thorsten Fanselo vom Jagdverband Oberhavel. „Dem Tier muss auf jedem Fall geholfen und Leid erspart werden“, sagt er im Gespräch mit der MAZ. Für ihn ist der beschriebene Umstand eine Grauzone.

Jagdverband spricht von Grauzone

„Für uns ist die Wildtierrettung oft eine Zuarbeit, Hilfe und Unterstützung“, betont Thorsten Fanselo. Dennoch müsse stets der Einzelfall betrachtet werden. Und auch bei den Jägern bestünde eine Aufklärungsnot dem Einsatz der ehrenamtlichen Wildtierrettern gegenüber. Dabei stehen sie auf der selben Seite: Die Jäger sind in der Regel selbst Ehrenamtler und im Notfall nicht immer sofort greifbar, wie Thorsten Fanselo erzählt.

Aus Sicht des Jagdverbands Oberhavel kann es nur ein Miteinander geben. Doch die rechtlichen Vorgaben machen nicht die Jäger, sondern der Staat. Die Veterinär- und Lebensmittelüberwachung war es in diesem Fall, die „aufgrund aktueller Verstöße“ tätig geworden ist, wie der Landkreis sein Handeln rechtfertigt. Auf die Anordnungen zur Einhaltung tierschutz-, tierseuchen- und tierarzneimittelrechtlicher Bestimmungen sei jeweils Widerspruch erhoben worden.

Wer dafür zuständig ist

Bleibt die Frage der Wildtierretter, ob das Veterinäramt in solchen Fällen überhaupt zuständig ist. Darauf schreibt die Kreisverwaltung: „Soweit jagdrechtliche Bestimmungen durch das Halten oder Betreuen von Tieren betroffen sind, ist die untere Jagdbehörde zuständig. Die Überwachung tierschutz-, tierseuchen- und tierarzneimittelrechtlicher Bestimmungen unterliegt der Zuständigkeit des Veterinäramtes. Soweit geschützte Arten betroffen sind, kommt ferner eine Zuständigkeit der unteren Naturschutzbehörde in Betracht.“

Von Marcus J. Pfeiffer