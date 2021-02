Viel Arbeit für Bestatter: Welche Rolle spielt dabei Corona?

Oberhavel

Sind Bestattungsunternehmen in der Region wegen der Corona-Pandemie zur Zeit stärker ausgelastet in den Wintermonaten der Vorjahre? Immerhin müssen Angehörige manchmal viele Wochen warten, bis ein Termin für die Beerdigung gefunden werden kann. Die MAZ hat sich umgehört. In Glienicke erklärt Angela Schlachton, Mitarbeiterin vom Bestattungsinstitut Ralf Heinrich, dass die jetzige Auslastung in etwa der aus den Vorjahren entspricht. „Es gibt jedes Jahr Hoch- und Tiefzeiten. Wir können auch nicht feststellen, dass es zur kalten Jahreszeit mehr Sterbefälle gibt, als zum Beispiel im Sommer.“ Was die Todesursachen betrifft habe Corona natürlich schon zugenommen. „Aber erst seit November, vorher hatten wir nur einen Fall im März.“ In diesen Fällen tragen die Bestatter bei Kontakt mit den Verstorbenen Schutzanzüge und Masken, um eine mögliche Übertragung des Virus zu verhindern.

Größerer Aufwand für Trauerfeiern

Ähnlich sieht es auch in Gransee aus: Man habe schon zu tun – aber dass die Zahlen erheblich von denen der Vorjahre abweichen, möchte Bestattungsunternehmerin Heidrun Ristau nicht bestätigen. Die Beisetzungen dauern momentan aufgrund der Hygienebestimmungen zwar etwas länger, ihre Zahl sei aber weitgehend gleich geblieben. Das bestätigt auch Maria Runge vom Bestattungshaus Runge in Zehdenick. Das Führen der Listen mit Kontaktdaten der Besucher von Trauerfeiern bedeute zwar Mehraufwand, sei jedoch angesichts der momentanen Lage nachvollziehbar.

Sie begrüßt, dass es in Brandenburg im Vergleich zu anderen Bundesländern nach wie vor möglich ist, am offenen Sarg von der verstorbenen Person Abschied zu nehmen. Auch, wenn diese an, mit oder während einer Corona-Infektion das zeitliche gesegnet hat. In anderen Bundesländern ist das nicht möglich. Da aber überall die Besuchsmöglichkeiten in Krankenhäusern eingeschränkt sind, hält sie die persönliche Begleitung auf dem letzten Weg für sehr wichtig. Im Allgemeinen seien die Bestattungen kleiner geworden, hat Maria Runge beobachtet.

„Oft wollen die Familien nur einen sehr kleinen Kreis“. Und sie und ihre Mitarbeiter sind öfter als sonst mit Schutzanzügen unterwegs, um Leichen abzuholen. Nicht immer werde man von Krankenhäusern oder Ärzten über die Hintergründe des Ablebens informiert, so dass ein gewisses Maß an Eigensicherung durchaus Sinn mache.

Von Björn Bethe und Wiebke Wollek