Viele Feuerwehren im Einsatz: Sturm „Ignatz“ fegt über Oberhavel

Oberhavel

Das sah gefährlich aus. Autofahrer, die am Donnerstagmittag Velten in Richtung Germendorf verlassen haben, sahen plötzlich eine gelbe Wand vor sich. Der Sturm „Ignatz“ fegte bis zum Nachmittag auch über über Oberhavel hinweg. Bei Velten traf der Sturm auf ein abgeerntetes Feld. Bei jeder starken Windböe wurde gelber Staub aufgewirbelt, der in Richtung der Landstraße fegte. Die Staubentwicklung war enorm, und die Autos verschwanden plötzlich hinter der gelben Staubwand. Jede neue Böe fachte den Staub wieder neu auf.

Den internen „Ausnahmezustand“ hatten die Feuerwehren im Amtsbereich Gransee und auch in Kremmen am Donnerstag ausgerufen. Was bedeutet, dass die Freiwilligen Brandschützer der einzelnen Ortsteile „nicht von der Leitstelle geführt werden, sondern von uns selbst“, wie Gransees Amtswehrführer Andreas Pahlow erläutert. Ähnliches berichtete Ricky Schlichting von der Kremmener Feuerwehr.

Einsatz am Bahnhof

In Kremmen kam es zu einem Einsatz an der Bahnstrecke nahe des Bahnhofes. Ein Zug des Prignitzexpresses war in einen umgestürzten Baum gefahren. Zu größeren Schäden sei es aber nicht gekommen, so Ricky Schlichting am Donnerstagnachmittag. Am Langen Horst in Kremmen fiel ein Ast auf eine Telefonleitung. An der Landesstraße zwischen Orion und der Kuhsiedlung waren drei Bäume umgestürzt. Ein Schwerpunkt war auch der Linumhorster Weg zwischen Flatow und Linumhorst. „Das war aber alles handlebar“, so Ricky Schlichting.

Einen abgebrochenen Baum gab es im Mühlenbecker Land. Quelle: StatusvierStatusvier

Bis zum Nachmittag gab es in Oberkrämer acht Einsätze, sagte Lars Wilberg, der stellvertretende Brandmeister. Im Gemeinschaftsweg in Schwante war ein Baum umgefallen, ähnliche Probleme gab es in fast allen Ortsteilen. „Das waren alles kleinere Einsätze.“

Mehr als 20 Einsätze in Oranienburg

Viel zu tun hatte die Oranienburger Wehr. „Wir hatten über 20 Einsätze, vor allem mit Bäumen, die auf Straßen gefallen waren oder umzufallen drohten. Alle Ortswehren waren im Einsatz. Aber es wurde niemand verletzt“, so Vize-Stadtwehrführer Jens Pamperin.

Etwa ein Dutzend Einsätze vermeldet Stadtwehrführer Mario Briese für Hohen Neuendorf und seine Stadtteile Bergfelde, Borgsdorf und Stolpe. Hauptsächlich hätten Bäume oder auch nur Teile der Kronen den Böen nicht standgehalten. Auch ein Wahlplakat drohte fortgerissen zu werden. Bereits um 11.35 Uhr habe es den ersten Einsatz gegeben. Ab etwa 16.30 Uhr seien keine neuen Meldungen mehr eingegangen.

Ein Baum war zwischen Orion und Kuhsiedlung umgekippt. Quelle: privat

„Bei uns gab es um 10.01 Uhr den ersten Einsatz“, sagt der Glienicker Gemeindewehrführer Heiko Glyz. „Wir haben aber Glück gehabt. Alles ist halbwegs glimpflich verlaufen“, schickt er nach. Vier Bäume beziehungsweise Baumkronen seien von Straßen und Wegen geräumt worden, wobei es leichte Verkehrsbehinderungen gegeben habe.

Keine großen Schäden in Gransee

Auf Zühlsdorf und Mühlenbeck habe sich das Einsatzgeschehen ab dem Vormittag im Mühlenbecker Land konzentriert, berichtet Gemeindewehrführer Lutz Strausdat. Bis zum Abend hätten die Löschzüge 15 Mal ausrücken müssen. Auch hier sei es um Bäume oder Baumteile gegangen. In Summt sei ein Baum auf den Obst- und Gemüsestand an der Liebenwalder Straße 60 gestürzt. Personen oder Fahrzeuge seien aber unversehrt geblieben, resümiert Strausdat.

Verletzt wurde sturmbedingt niemand. Quelle: Enrico Kugler

Sturmtief Ignatz hat im Granseer Amtsbereich ebenfalls keine gravierenden Schäden verursacht. Sechs Einsätze wurden bis 13 Uhr gezählt, vor allem ging es um abgebrochene Äste und Bäume sowie Telefonmasten, die drohten im sehr böigen Wind zu kippen. Um 16 Uhr wurde der Ausnahmezustand aufgehoben. Bis dahin hatten die Kameradinnen und Kameraden der Wehren des Amtsbereiches neun Einsätze absolviert. In Zehdenick zeichnete der Brandschutzbeauftragte Gerd Leege ein ähnliches Bild. „Wir hatten im Stadtbereich Zehdenick zwölf sturmbedingte Einsätze.“ Ein Einsatz führte durch einen umgestürzten Baum zu einem Unfall in Mildenberg, der nicht mit Personenschäden, sondern nur mit verbeultem Blech verbunden war.

In Hennigsdorf blieb es ruhig

In Leegebruch war die Lage ruhig, es gab bis zum Abend keine sturmbedingten Einsätze. „Es ist ruhig in Velten, wir hatten nur einen Einsatz. Lose Dachziegel sind vom einen leerstehenden Mehrfamilienhaus gefallen“, erklärte auch Heiko Nägel, Stadtbrandmeister in der Ofenstadt. „Bei uns ist es relativ ruhig. Wir hatten zwei Aludächer, die auf Halbmast hingen und einen abgebrochenen Ast“, sagte Hennigsdorfs Stadtbrandmeister Robert Heinsius. Sicherheitshalber hatte die Stadtverwaltung den Waldfriedhof für Besucher gesperrt – nur drei Trauerfeiern durften stattfinden.

Ruhig blieb es auch im Löwenberger Land. Sturmbedingte Einsätze habe es gegeben, erklärte Bürgermeister Bernd-Christian Schneck. Glücklicherweise seien jedoch auch hier keine Menschen zu Schaden gekommen, sondern lediglich Verkehrswege von abgebrochenen Ästen und Ähnlichem zu befreien gewesen, erklärte Schneck weiter.

