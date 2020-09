Viele Tränen beim runden Geburtstag des SV Eintracht Gransee

Gransee

Am Ende des offiziellen Festakts in der Dreifelderhalle zum 100-jährigen Vereinsgeburtstages des SV Eintracht Gransee wurde es dann hoch emotional. Es flossen viele Tränen bei den Beteiligten. Denn die letzte Ehrung des SV Eintracht Gransee an diesem besonderen Montagabend ging an den im Juni 2020 Verstorbenen Hans-Jürgen Wassel, der für seine Verdienste rund um den Verein geehrt wurde. Diese nahm stellvertretend seine anwesende Tochter Doreen Wassel an – nur wenige Meter neben ihr war ein Bild sowie Poloshirt ihres Vaters hingestellt worden, der somit Teil der Veranstaltung war. „Wir vermissen dich besonders heute“, sagte SVE-Chronist Franz Proy, der medial für alle Anwesenden in der mit zahlreichen Trikots und Plakaten geschmückten Halle auf die 100-jährige Geschichte des Vereins zurückblickte – nicht immer erfolgreich, wie Proy feststellte. „Es gab Höhen und Tiefen.“

Mehrere Alben, Ordner und Hefte umfasst die mittlerweile 100-jährige Chronik des SV Eintracht Gransee. Quelle: Matthias Schütt

Im Anschluss erhielt SVE-Vereinschefin Anke Rudolph, die seit drei Jahren den Vereinsvorsitz inne hat und seit dem viel Positives bewirkte, zahlreiche Glückwünsche. Denn ein Verein wird nicht immer 100 Jahre alt. „Wir können auf viele sportliche Erfolge zurückblicken und sind sehr stolz darauf“, so Rudolph. Aus den Händen von Nadine Hasse, Vertreterin des brandenburgischen Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport, bekam der Verein die Sportplakette des Bundespräsidenten überreicht – eine der wichtigsten staatlichen Ehrungen im deutschen Breitensport. „Der SV Eintracht Gransee ist ein breit aufgestellter und zukunftsfähiger Verein“, sagte Haase in ihrer Rede, während Oberhavlel-Landrat Ludger Weskamp ( SPD) im Anschluss „auf 100 Jahre aktives Leben“ in der Stadt zurückblickte. Daran schloss sich auch der ehrenamtliche Bürgermeister von Gransee, Mario Gruschinske, an. „Die Vereinsfarben Rot und Weiß sind auch gleichzeitig die Stadtfarben. Das verbindet eben“, so Gruschinske. „Der Verein ist der soziale Motor des Stadtlebens.“

Für das 2020 verstorbene Vereinsmitglied Hans-Jürgen Wassel stellte der SVE unter anderem ein Bild auf. Quelle: Matthias Schütt

Denn zahlreiche Granseer sind in den verschiedenen Abteilungen des Vereins zuhause, engagieren sich auf vielfältige Art und Weise und repräsentieren mit ihrem Sport den Verein über die Landesgrenzen von Oberhavel hinaus. Zudem wurde in den letzten Jahren das Areal rund um das Granseer Funktionsgebäude am Sportplatz immer wieder verschönert. Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie mussten in diesem Jahr zahlreiche Veranstaltungen rund um den 100. Vereinsgeburtstag abgesagt werden. Dies will der Verein im kommenden Jahr aber nachholen – ob nun ein Lauf oder ein Fußballturnier. Zu gegebener Zeit soll etwas auf die Beine gestellt werden. Den Gründungstag ihres Vereins begingen die Granseer aber dennoch – mit einem genehmigten Hygienekonzept konnte die Veranstaltung durchgeführt werden. Denn am 7. September 1920 wurde der Verein von 14 Granseern gegründet und freut sich auch noch 100 Jahre später größter Beliebtheit. Dies zeigte mit aller Emotionalität der Montagabend in der Gransser Dreifelderhalle, wo am Ende auch gelacht werden konnte.

Von Matthias Schütt