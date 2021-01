Virtuelle Rundgänge und Videos: So laufen die „Tage der offenen Tür“ an Oberhavels Gymnasien

Oberhavel

Viele angehende Siebtklässler und ihre Eltern unternehmen im Januar einen regelrechten Marathon, um die Tage der offenen Tür mehrerer infrage kommender Schulen zu besuchen. Doch dieses Jahr ist wegen Corona alles anders – informieren müssen sich Schüler nun auf andere Weise. Als Hilfestellung hat die MAZ bei allen acht Gymnasien im Kreis Oberhavel nach Möglichkeiten gefragt, die Schule kennen zu lernen. Viele bieten virtuelle Rundgänge an. Außerdem stellen wir alle weiterführenden Schulen, von der Oberschule bis zum Gymnasium, inklusive Kontaktmöglichkeiten in kurzen Steckbriefen vor.

Hedwig-Bollhagen-Gymnasium Velten: Hier trifft es sich gut, dass erst im Dezember die neue Homepage an den Start gegangen ist (www.bollhagen-gymnasium.de), auf der alle relevanten Informationen über die Schule auf dem aktuellem Stand präsentiert werden. Im Bollhagen-Gymnasium sollen die Schüler gut auf die verschiedenen Anforderungen des Lebens vorbereitet werden, sie sollen einen guten Übergang zum Studium und in anspruchsvolle Felder der Berufswelt schaffen können. Deshalb werden zum Beispiel regelmäßig ehemalige Schüler eingeladen, um von ihrem Weg ins Berufsleben zu berichten. Der Erweiterungsbau mit elf neuen Klassenräumen und einer modernen, vergrößerten Cafeteria wird im Sommer dieses Jahres eröffnet. „Von Aufnahmen für einen virtuellen Rundgang haben wir wegen der momentan anfallenden Bauarbeiten abgesehen“, sagt Claudia Heimen. „Dank der jahrelangen, kontinuierlichen Zusammenarbeit mit den Grundschulen im direkten Umfeld scheinen die Eltern der Kinder in den diesjährigen Klassen 6 von ihren Schulen sehr gut vorbereitet worden zu sein, denn es gab im Vorfeld zu den organisatorischen Angelegenheiten so gut wie keine weiteren Anfragen“, erklärt Claudia Heimen, die aber gerne Fragen von interessierten Schülern und Eltern beantwortet. Puschkin-Gymnasium Hennigsdorf: Die Schule bietet Fächer in einem möglichst breiten Spektrum an. Zu den Schwerpunktfächern zählen Latein, Darstellendes Spiel, Informatik, Medien-und Kommunikation, Naturwissenschaften und Kunst. Es wird viel Wert auf Toleranz gelegt, weshalb das Gymnasium auch eine „Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage“ ist. Auf der Homepage gibt es einen Link zum virtuellen Tag der offenen Tür. Dieser war für Freitag, den 15. Januar, vorgesehen, soll aber auch noch in den kommenden Tagen abrufbar sein, heißt es von der Schule. Wer Fragen zum Ü7-Verfahren oder zum Hennigsdorfer Gymnasium generell hat, darf gerne in der Schule anrufen und bekommt alle nötigen Auskünfte.

Runge-Gymnasium Oranienburg: Zum Profil der Schule erklärt Schulleiter Henry Krüger: „Wir sehen uns als eine Schule mit einem Alter von über 100 Jahren sowohl der Tradition verpflichtet, als auch dem Anspruch, der Verkörperung moderner Ideen und Unterrichtskonzepte, zum Beispiel bilingualer Unterricht in Geschichte, Politischer Bildung und Biologie in der Sekundarstufe I.“ Die Darstellung der Besonderheiten wird in diesem Jahr digital erfolgen. Es wird auf der Homepage (www.runge-gymnasium.de) die Möglichkeit geben, das Schulhaus virtuell zu betreten und sich über die einzelnen Fachbereiche mit ihren spezifischen Angeboten zu informieren. „Auch werde ich Eltern- und Schülerfragen zur Schule und zum Ü7-Verfahren am 21. Januar in einer Videokonferenz beantworten“, erklärt der Schulleiter.

Louise-Henriette Gymnasium Oranienburg: Das meist kurz LHG genannte Gymnasium besteht seit 1994. Es hat sich in den Jahren als Schule profiliert, die sowohl auf eine breite humanistische Ausbildung als auch die Förderung sozialer Kompetenzen Wert legt. Besondere Angebote sind zum Beispiel die mehrfach ausgezeichnete AG Toleranz. Außerdem gibt es ein Projekt mit der Pflegeeinrichtung Domino World. Schulleiterin Gabriele Schiebe erklärt in einem 14-minütigen Video auf der Homepage das Ü7-Verfahren. „Darauf haben wir bereits positive Rückmeldungen erhalten. Wir stehen natürlich auch für Informationen am Telefon zur Verfügung.“ Wer sich ein genaueres Bild von der Schule machen möchte, findet auf der Homepage noch viele weitere kurze Filme, in denen sich die Fachbereiche vorstellen.

Mosaik-Gymnasium Oranienburg: Als „Mosaik-Gymnasium Oberhavel“ in Trägerschaft der Jugend- und Sozialwerk gGmbH (JUS) hat die Schule 2008 mit zwei 7. Klassen begonnen und konnten im Schuljahr 2013/2014 mit dem ersten Abiturjahrgang seine gymnasiale Aufbauarbeit abschließen. Es ist eine Ganztagsschule mit kleinen Klassen und vielen immer nach Nachfrage wechselnden Angeboten, zum Beispiel einem Chinesisch-Kurs oder einer Manga-AG. Der Tag der offenen Tür findet auch hier virtuell statt. Ab Sonnabend, 16. Januar, gelangen Interessenten über die Homepage www.mosaik-campus.de zum virtuellen Rundgang, bei dem Einblicke in die Klassenzimmer und Informationen zu den Fachbereichen gegeben werden.

Neues Gymnasium Glienicke: Die staatlich anerkannte Ersatzschule bietet ein vielfältiges Angebot zur individuellen Förderung je nach Neigung des Schülers. So kann zwischen drei Bildungsgängen gewählt werden: Naturwissenschaftlich-technisch, Ästhetisch-technisch und Bilingual. Schon jetzt kann der Aufnahmeantrag (www.neues-gymnasiumglienicke.de), ausgefüllt werden. Als Alternative zum Tag der offenen Tür ist ein digitaler Besuch am 23. Januar möglich. Über die Homepage können Interessenten von 11 Uhr bis 11.30 Uhr die Vorstellung des Bildungsangebots in einer Infopräsentation erleben. Dies soll ein interaktiver live-Vortrag werden, bei dem Schüler jederzeit Fragen stellen können. Ab 11.30 Uhr erzählen Schüler und Lehrer für etwa eine Stunde aus dem Schulalltag, stellen die Fachbereiche vor und stehen für Rückfragen zur Verfügung. Außerdem wird es einen virtuellen Rundgang geben.

Neues Berufliches Gymnasium Glienicke: Neben dem Neuen Gymnasium gibt es das Neue Berufliche Gymnasium, ebenfalls in freier Trägerschaft. Der Weg zum Erlangen der allgemeinen Hochschulreife dauert hier drei Jahre. Ein Unterschied zu anderen Gymnasien ist das besondere Angebot der Bildungsgänge Gestaltungs- und Medientechnik, Elektrotechnik sowie Wirtschaftswissenschaft, die bereits zu Beginn der Klasse 11 gewählt werden.

Marie-Curie-Gymnasium Hohen Neuendorf: Die Schule legt traditionell den Schwerpunkt auf die Naturwissenschaften und zeigt schon mit dem Namen diese Profilrichtung an. Doch auch andere Fachrichtungen kommen nicht zu kurz. Das Profil wird derzeit erweitert, sodass später auch eine sportliche oder sprachliche Orientierung möglich sind. Damit interessierte Schüler schon frühzeitig informiert werden, hatte Schulleiter Thomas Meinecke bereits im November Kontakt mit den Grundschulen aufgenommen und eine Online-Sprechstunde für Eltern angeboten. Wer sich künftig informieren möchte, findet auf der Homepage Filme der Fachbereiche. Außerdem gibt es eine virtuelle Führung durchs Gebäude, ebenfalls als Film. Zusätzlich werden am 23. Januar mehrere Online-Sprechstunde angeboten, für die man sich über die Homepage einwählen und sowohl mit dem Schulleiter, mit Lehrern, Elternsprechern oder Schülern kommunizieren kann. Strittmatter-Gymnasium Gransee: Das nördlichste aller Oberhaveler Gymnasien befindet sich in Gransee. „Uns zeichnet aus, dass wir eine sehr familiäre Atmosphäre in der Schule haben“, sagt Schulleiterin Alexandra Flaig. Über das Jahr verteilt gibt es zahlreiche Wettbewerbe, Projekte und AGs, wie die Robotics, die gerade „Nr. 5 lebt“ nachbauen. Die neuen Siebtklässler erhalten Paten aus höheren Klassen, die ihnen den Start erleichtern. Außerdem dürfen die Neuankömmlinge für drei Tage ins Schwimmlager nach Lindow fahren. Auch auf Kunst, Theater und Literatur wird großer Wert gelegt, wie der Name des Gymnasiums bereits zeigt. Statt eines Tages der offenen Tür können sich Schüler auf der Homepage der Schule informieren. Dort wird es auch ein Video geben, das Einblicke ins Gymnasium gewährt. Alexandra Flaig steht außerdem am Telefon Rede und Antwort – Mittwoch, 20.01., von 7.30 bis 14 Uhr und Donnerstag, 21.01., von 7.30 bis 13 Uhr.

Von Wiebke Wollek