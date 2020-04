Visionen für Oberhavel – was sagen die Parlamentarier? Heute: Heiner Klemp (B90/Grüne)

Oberhavel

Welche Visionen haben Oberhavels Landtagsabgeordnete für Ihren Wahlkreis in den kommenden Jahren? Dies wollten die MAZ-Leser laut Abstimmung bei der letzten, nicht repräsentativen „MAZ-Umfrage der Woche“ wissen. Keine einfache Frage in Zeiten der Corona-Krise. Dennoch nahmen sich einige Landtagsvertreter, die ihren Wahlkreis in Oberhavel haben, Zeit, die Frage zu beantworten. Heute: Heiner Klemp, Abgeordneter der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen.

Hoffen auf wachsenden Zusammenhalt in der Gesellschaft

Der 56-jährige Lehnitzer erlebt seine erste Legislaturperiode als Landtagsabgeordneter. 16 Jahre lang brachte er sich zuvor als Stadtverordneter in Oranienburg auf dem politischen Parkett ein. Seit der Landtagswahl 2019 sitzt Heiner Klemp als Parlamentarier im Landtag. Die Corona-Pandemie ist für den 56-Jährigen eine Herausforderung, verknüpft jedoch mit Hoffnungen : „Wenn wir heute über Visionen für die nächsten fünf Jahre reden, können wir die Corona-Krise, die eine nie da gewesene Herausforderung für uns alle darstellt, nicht ausblenden. Meine Hoffnung ist, dass wir gestärkt daraus hervorgehen, dass der Zusammenhalt in der Gesellschaft wachsen wird.“ Zusammenhalt und füreinander einstehen müssen für Klemp auch nachdem die Krise überwunden ist „unsere Richtschnur für eine gute Zukunft in Brandenburg sein“. Wichtig ist ihm dabei, dass sich kleine Gemeinden mit ihren Sorgen ernst genommen und nicht zurückgelassen fühlen. „Denke ich zum Beispiel an Leegebruch, darf sich eine Katastrophe wie die Überflutung im Juni 2017 niemals wiederholen“, sagt er. Vielmehr sollen die Leegebrucher wieder ruhig schlafen können, „mit dem Wissen, dass im Falle eines erneuten Starkregens genug Polderflächen rings um den Ort existieren, im Idealfall auch mit mehr Schutz vor Autobahnlärm“.

Oranienburgs Bombenlast eines der prägenden Themen

Schaut er auf seine Heimatstadt Oranienburg, ist für Heiner Klemp – so wie für viele seiner politischen Kollegen – das Licht am Ende des Tunnels, was die Bombenlast angeht, eine immens wichtige Vision. „Ein neues Gutachten, für das ich mich einsetze, wird hoffentlich den Weg aufzeigen, wie die Risiken durch Blindgänger auf ein tragbares Maß heruntergefahren werden können. Wir wissen dann, was wir tun müssen, damit Oranienburg wieder eine „normale“ Stadt wird – gerade auch für die Menschen, die mit kleinen Unternehmen und Geschäften das Stadtleben bereichern“, sagt er. Auch für die Kreisstadt wünscht er sich mehr Miteinander. „Statt die Interessen unterschiedlicher Gruppen gegeneinander auszuspielen müssen wir es schaffen, sie zu vereinbaren.“ So sollen sich die Gäste der Stadt hier genauso wohlfühlen wie die Oranienburger selbst. „Dazu gehört bezahlbarer Wohnraum für alle Generationen – für Einheimische genauso wie etwa für Polizeischüler oder Menschen mit Migrationshintergrund“, sagt Heiner Klemp.

Verkehrspolitik eines von Heiner Klemps Kernthemen

Auch das Thema Verkehrspolitik steht auf der Agenda des 56-Jährigen. „Trotz einer zu erwartenden Rezession werden wir die auf Landesebene anstehenden Aufgaben anpacken, die in den Kreis Oberhavel wirken – etwa, wenn es um die Wiederaufnahme der Heidekrautbahn nach Liebenwalde geht.“ So sollen in fünf Jahren konkrete Planungen für die Bahn „längst laufen, der Baubeginn in Sicht sein“. Zudem will sich Klemp dafür einsetzen, dass der Kreis die Verkehrswende auch selbst voranbringt: Radfahrer sollen mehr Platz auf den Straßen bekommen, der Bus-Fahrplan deutlich verbessert werden.

Von Nadine Bieneck