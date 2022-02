Volkshochschule Oberhavel: Frühjahrssemester hat begonnen

Oranienburg

Die ersten Frühblüher strecken schon gespannt ihre Köpfe in die laue Frühlingsluft. Mindestens genauso neugierig können die Menschen unserer Region auf das neue Kursangebot der Volkshochschule Oberhavel sein: Mit 350 thematisch breit gefächerten Kursen hat die Einrichtung ihr neues Frühjahrssemester gestartet, für 200 sind noch Anmeldungen möglich.

Die Volkshochschule Oberhavel in Oranienburg. Quelle: Landkreis Oberhavel

„Unsere Volkshochschule bietet auch im neuen Jahr eine Vielfalt der Formate: Klassische Präsenzkurse, die gut etablierten Online-Angebote und Lehrgänge des integrierten Lernens wechseln sich miteinander ab“, erklärt der für die Volkshochschule zuständige Dezernent Matthias Rink. „Es ist uns wichtig, dass die Nutzerinnen und Nutzer neben der Freude an unseren Lernangeboten auch ein sicheres Gefühl haben. Unser umsichtiges Hygienekonzept trägt dazu ebenso bei wie die Möglichkeit, digitale Angebote zu nutzen.“ Ein herzliches Dankeschön richtet Matthias Rink an die Lehrenden: „Ich danke allen Dozentinnen und Dozenten, die auch unter den teils schwierigen Bedingungen der Pandemie weiterhin ein breites Bildungsangebot für die Oberhavelerinnen und Oberhaveler ermöglichen.“

Landkreis-Dezernent Matthias Rink.l Quelle: Landkreis Oberhavel

Dabei hält das Kursangebot des Frühjahrssemesters der Volkshochschule Oberhavel ein vielfältiges Bildungsangebot bereit: So gibt es für Freundinnen und Freunde der englischsprachigen Literatur in diesem Semester erstmals die Möglichkeit, sich über zeitgenössische Afro-Amerikanische Literatur auszutauschen – eine sehr spannende Veranstaltung über die Texte von weiblichen Autorinnen und zugleich ein Sprachkurs. Nachhaltig im Umgang mit Material und Umwelt ist ganz neu im Angebot der Kurs „Junk Journal – ein Buch selbst gemacht“. Dabei steht die englische Bezeichnung für „Reste“ oder „Ramsch“: Im Kurs werden unterschiedliche Stoffe, Pappverpackungen, Materialreste und vieles mehr verwertet, um dadurch ein einzigartiges Buch zu erstellen. Lernen können Interessierte in der Volkshochschule auch, was so genannte „Superfoods“, also exotische Lebensmittel, eigentlich leisten und wie gesund Milchprodukte sind.

Deutschkurs zum Thema Pressearbeit

Lebendig geht es in dem Kurs „Grundlagen der Schauspielkunst“ zu – positive Energie und ein tolles Zusammengehörigkeitsgefühl gibt es gratis dazu! In dem Deutschkurs „Presseschau“ werden aktuelle und interessante Artikel aus der deutschen Presse gelesen, analysiert und besprochen. So kann der Wortschatz erweitert und der mündliche Ausdruck verbessert werden. In Kooperation mit dem Hospiz Oberhavel wird erstmals eine Veranstaltung zum Thema „Letzte Hilfe“ angeboten: Angehörige und interessierte Laien können hier das Umsorgen von schwerkranken und sterbenden Menschen am Lebensende kennenlernen.

Volkshochschule Oberhavel: Bewährte Formate bleiben bestehen

Neben vielem Neuen wird es auch wieder bereits bestens bewährte Formate geben – vom „Gesprächskreis zu Politik und Gesellschaft“ über den Kurs „Englisch zum Frühstück“ bis hin zu den beliebten Kursen im Kochen, Entspannen, dem Erlernen neuer Sprachen oder PCProgrammen. Die Grundlage für die Durchführung der Präsenzkurse der Volkshochschule Oberhavel im Frühjahr 2022 ist das Hygienekonzept der Bildungsstätte. Wegen der dynamischen Pandemieentwicklung und dadurch auch kurzfristig veränderten Rahmenbedingungen dazu wird stets aktuell unter https://vhs.oberhavel.de informiert. Das Programmheft der VHS Oberhavel liegt in allen Liegenschaften der Kreisverwaltung sowie in den Verwaltungen der Städte und Gemeinden beziehungsweise öffentlichen Bibliotheken aus. Unter https://vhs.oberhavel.de können Interessierte im vielfältigen Kursangebot online stöbern und sich zu allen Veranstaltungen anmelden.

Neue Dozentinnen und Dozenten gesucht

Für künftige Kurse ist die Volkshochschule ständig auf der Suche nach qualifizierten, kompetenten und engagierten Dozentinnen und Dozenten, die Spaß am Unterrichten haben und ihr Wissen weitergeben möchten. Wer sich angesprochen fühlt und an der VHS Oberhavel unterrichten möchte, schickt seine Bewerbung zusammen mit einem tabellarischen Lebenslauf unter Angabe der eigenen pädagogischen Erfahrung, Nachweisen der fachlichen Qualifikation, möglichen Referenzschreiben sowie einer kurzen Konzeptbeschreibung an den zuständigen Programmbereich – gerne per E-Mail an: vhs@oberhavel.de

