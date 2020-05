Volkssolidarität: Das Miteinander fehlt den Mitgliedern

Oberhavel

Mehr als 400 Atemschutzmasken haben die Frauen genäht. Für die Mitarbeiter der Sozialstationen der Volkssolidarität in Zehdenick und Fürstenberg ist das eine willkommene Hilfe in dieser Zeit. Paul Redel, der Geschäftsführer des Verbandsbereiches Oberhavel, durfte sich sogar zwei der originellen Masken aussuchen.

Bei Geburtstagen werden die Blumen vor die Tür gelegt

Mit einem telefonischen Rundruf hat er alle Vorsitzenden der 30 Gruppen erreicht. „Und ich bin sehr entspannt, denn die Seniorinnen und Senioren sind in guter, wenn auch immer noch besorgter Stimmung“, erfuhr er. Die Disziplin, so hörte er, sei bei den älteren Herrschaften sehr groß. Keiner wolle leichtsinnig eine Ansteckung riskieren. Als Risikogruppen haben sie andere Formen des Miteinanders gefunden. Bei Geburtstagen werde am Fenster oder per Karte gratuliert, Blumen vor der Tür abgelegt. Natürlich wird sich gegenseitig nach dem Wohlergehen erkundigt, bei Bedarf wird das Einkaufen, auch die Versorgung mit Medikamenten organisiert. „Ich habe immer wieder gehört, dass auch Angebotslücken nicht so schwergenommen werden. Die Sache mit dem Toilettenpapier sei ja nun nach der Hamsterei wieder okay“, freut sich Redel auch über Humor mitten in der Krise. Essen, Strom, Wasser seien lebenswichtig, Telefon und Smartphon wichtige Verbindungen in der Familie.

Arbeit im Garten und Ausflüge per Rad oder zu Fuß

Viele Mitglieder der Volkssolidarität freuen sich, dass sie sich in ihren Gärten betätigen können, das helfe gegen Langeweile. Doch die möglichen Ausflüge zu Fuß oder per Rad eben nur zu zweit seien auch ausgiebig genutzt worden. Was die Mitglieder wirklich vermissen, das sind die regelmäßigen Treffpunkte zum Gedankenaustausch und die Hobbypflege in den Begegnungsstätten und den Interessengruppen; rund 120 solcher Gemeinschaften zwischen Sport und Lesezirkel seien startklar. Auch die Seniorenakademie werde spätestens im Herbst ihre neuen Angebote veröffentlichen. Eine Aktion aber macht schon Aufsehen. Jeden Mittwoch ist Stuhl-Yoga angesagt und macht den älteren Leuten den Sofa-Platz streitig.

Spendensammlung dem Virus zum Opfer gefallen

Der Geschäftsführer ist sehr froh, dass der Wohlfahrts- und Sozialverband nicht nur von den Mitgliederbeiträgen lebt, sondern auch soziale Unterstützung verbuchen kann, denn die Spendensammlung sei ja dem Virus zum Opfer gefallen. Die Schutzbekleidung für die Mitarbeiter der Sozialstationen ist gesichert, die Wohnungsbaugesellschaft in Zehdenick hilft solidarisch. Es sei auch sehr erfreulich, dass in den Leitungsgremien keine Krankheiten grassieren. Also, meint der Mann: „Die Volkssolidarität steht trotz allem bereit für die Normalität.“

