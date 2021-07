Oranienburg

Nach dem Stau-Chaos am Samstag müssen Autofahrer auch heute wieder Geduld haben, wenn sie auf der nördlichen A 10 unterwegs sind. Am Wochenende gibt es gleich mehrere Sperrungen. Die größte ist die Vollsperrung zwischen dem Kreuz Oranienburg und der Anschlussstelle Birkenwerder. Auch die Autobahnauffahrt Mühlenbeck ist in Richtung Kreuz Oranienburg gesperrt.

Am meisten Zeit einplanen müssen Autofahrer, die auf der A10 unterwegs sind, aktuell zwischen Anschlussstelle Berlin-Spandau und Anschlussstelle Leest. Dort staut es sich neun Kilometer. Laut ADAC müsse man dort mehr als 45 Minuten Zeitverlust einplanen.

Aber auch zwischen den Anschlussstellen Groß Kreutz und Potsdam-Nord heißt es, geduldig sein. Hier staut es sich über fünf Kilometer.

Das Gleiche gilt auf der Strecke zwischen der Anschlussstelle Ludwigsfelde-West und Anschlussstelle Michendorf. Hier staut es sich ebenfalls über fünf Kilometer.

Von MAZ Online