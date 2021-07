Wegen des Ausbaus der nördlichen A 10 ist die Autobahn am kommenden Wochenende voll gesperrt. Der Anschluss Mühlenbeck ist wegen anderer Bauarbeiten zum Teil dicht. Und dann wird es in der darauffolgenden Woche eine weitere Nacht geben, in der über die nördliche A 10 kein Verkehr fließt.