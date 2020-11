Pinnow/Velten

Die neue Brücke der Veltener Chaussee (L 20) am Pinnower Bernsteinsee geht voraussichtlich am Montagvormittag, 16. November, in Betrieb. Bereits am darauffolgenden Wochenende soll im Zuge des sechsstreifigen Ausbaus der A 10 die alte Brücke abgebrochen werden. Während der Abbrucharbeiten kommt es ab Freitag, 20. November (22 Uhr), bis voraussichtlich Montag, 23. November (5 Uhr), zu einer erneuten Vollsperrung der des nördlichen Berliner Autobahnrings zwischen Autobahndreieck Kreuz Oranienburg und Anschlussstelle Birkenwerder. Die Umleitungen sind ausgeschildert.

Der Abbruch der alten Brücke drängt, weil davon der Baufortschritt zum Betonieren der Fahrbahn abhängt, informierte Verkehrskoordinator Rainer Ewecker auf MAZ-Nachfrage. Erst wenn auch die zu eng stehenden Brückenfundamente (Widerlager) zurückgebaut wurden, passe die breitere Fahrbahn hindurch. Die neue Brücke gehe am Montagvormittag unter „Baustellenbedingungen“ in Betrieb, warnte er und rief zugleich zu erhöhter Aufmerksamkeit auf (Update von Sonnabend, 14. November, 14 Uhr: In einer früheren Version des Artikels fehlte die Zeitangabe zur Inbetriebnahme der Brücke.).

Umleitungsstrecke vom 20. bis 23. November 2020. Quelle: Havellandautobahn GmbH & Co. KG

Die Umleitung auf der A 10 in Fahrtrichtung Hamburg beginnt an der Anschlussstelle Birkenwerder und führt via Borgsdorf nach Pinnow und Velten zur Anschlussstelle Hennigsdorf und auf der A 111 zum Autobahndreieck Kreuz Oranienburg und somit zurück zur A10.

Umleitung in Fahrtrichtung Berlin-Pankow/ Prenzlau/ Frankfurt (Oder) beginnt am Kreuz Oranienburg und führt über die A 111 zur Anschlussstelle Hennigsdorf. Über Velten und Pinnow (L 20) geht es dann über Borgsdorf zur Anschlussstelle Birkenwerder und zurück auf die A 10.

Wer auf der A 111 in Richtung Autobahndreieck Pankow fahren möchte, wird bereits an der ab Anschlussstelle Hennigsdorf abgeleitet und fährt dann ebenfalls über Velten und Pinnow (L 20) nach Borgsdorf zur Anschlussstelle Birkenwerder.

Die A10 und die A24 zwischen dem Dreieck Pankow und der Anschlussstelle Neuruppin gehören zu den meistbefahrenen Strecken der Hauptstadtregion. Sie werden bis 2022 unter laufendem Verkehr ausgebaut beziehungsweise erneuert, um dem künftigen Verkehrsaufkommen gerecht zu werden.

Die Brücke in Pinnow kurz am Freitagnachmittag. Quelle: Robert Roeske

Von Helge Treichel