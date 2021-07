Oberhavel

Gleich mehrere Sperrungen auf der nördlichen A 10 schränken an diesem Wochenende und in der Woche darauf den Verkehr ein.

So ist die Autobahn am Sonnabend und Sonntag im Zuge des Ausbaus in beide Richtungen zwischen dem Autobahnkreuz Oranienburg und der Anschlussstelle Birkenwerder gesperrt. Grund sind Brückenbauarbeiten an der Überführung über die Havel. Die Verkehrseinschränkung gilt von Freitag, 16. Juli, 22 Uhr, bis Montag, 19. Juli, 5 Uhr. Grund sind Brückenbauarbeiten.

Umleitungen sind eingerichtet

Verkehrsteilnehmer benutzen bitte die nachfolgend aufgeführten, beschilderten Umleitungsstrecken: Der Verkehr der A10 aus Richtung Autobahndreieck Havelland in Richtung Autobahndreieck Pankow wird ab A10-Anschlussstelle Oberkrämer abgeleitet und über die U 65 via L 17 Marwitz und L 20 Velten, Pinnow, Borgsdorf zur A 10-Anschlussstelle Birkenwerder geführt.

Der Verkehr der A 10 aus Richtung Autobahndreieck Pankow in Richtung Autobahndreieck Havelland wird ab A 10-Anschlussstelle Birkenwerder abgeleitet und über die U 36 via L 20 Borgsdorf, Pinnow, Velten und L 17 Marwitz zur A 10-Anschlussstelle Oberkrämer gelenkt.

Der von der A 10 aus Richtung Autobahndreieck Pankow kommende Verkehr in Fahrtrichtung A 111, Berlin-Tegel,wird an der A 10-Anschlussstelle Birkenwerder abgeleitet und über die U 14 via Birkenwerder, Hohen-Neuendorf, Stolpe zur A 111-Anschlussstelle Stolpe geleitet.

A 10-Anschlussstelle in Mühlenbeck in Fahrtrichtung Hamburg gesperrt

Gesperrt ist am Wochenende auch die Anschlussstelle Mühlenbeck in Fahrtrichtung Hamburg. Der Verkehr kann hier in der Zeit von Freitag, 16. Juli, 22 Uhr, bis Montag, 19. Juli, 4 Uhr, wegen Fahrbahnarbeiten an der L 21 nicht entlanggeführt werden.

Das Abfahren aus Richtung Berlin und die Zufahrt in Richtung Hamburg ist während der Sperrung nicht möglich. Nicht betroffen ist die südliche Anschlussstelle Mühlenbeck auf der Richtungsfahrbahn Berlin/Prenzlau/Frankfurt (Oder).

Darüber hinaus ist auch die L 21 zwischen der Unterführung der A 10 und Summt ab Freitag, 16. Juli, 22 Uhr, bis Montag, 19. Juli, 4 Uhr, nicht zu befahren.

Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die A 10-Anschlusstelle Birkenwerder zu benutzen.

Vollsperrung der A 10 zwischen Birkenwerder und Mühlenbeck in der Nacht vom 22. bis 23. Juli

Im Zuge des sechsstreifigen Ausbaus der A 10 (nördlicher Berliner Ring) ist der Rückbau des Traggerüstes am Brückenbauwerk in der Fichteallee notwendig. Hierzu ist eine Vollsperrung beider Richtungsfahrbahnen der A10 zwischen der Anschlussstelle Birkenwerder und der Anschlussstelle Mühlenbeck ab Donnerstag, 22. Juli, 22 Uhr, bis Freitag, 23. Juli, 5 Uhr, erforderlich.

Es wird eine beschilderte Umleitungsstrecke eingerichtet. Der Verkehr in Fahrtrichtung Hamburg wird an der Anschlussstelle Mühlenbeck abgeleitet und über Summt, L 211, Lehnitz, K 6504 und Borgsdorf zur Anschlussstelle Birkenwerder geführt. Der Verkehr in Fahrtrichtung Frankfurt/Oder wird an der Anschlussstelle Birkenwerder abgeleitet und über die B 96, B 96A, Bergfelde, Schönfließ, L 30 und Mühlenbeck zur Anschlussstelle Mühlenbeck gelenkt.

Von MAZonline