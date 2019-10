Oberhavel

Durch einen Brückenabriss am Kreuz Oranienburg ist eine Vollsperrung der A10 erforderlich. Das betrifft die Richtungsfahrbahnen Berlin und Hamburg im Bereich Kreuz Oranienburg. Die Vollsperrung beginnt am Freitag, 25. Oktober gegen 22 Uhr und endet voraussichtlich am 28. Oktober, 5 Uhr.

Dementsprechend kommt es auch zu gravierenden Einschränkungen für die Kraftfahrer. Es werden aber diverse Umleitungen ausgeschildert sein. Folgende Straßen und Routen betrifft es: Der von der A10 aus Richtung Hamburg und Rostock kommende Verkehr in Fahrtrichtung Autobahndreieck Berlin-Pankow wird am Kreuz Oranienburg auf die A111 zur A111-Anschlussstelle Hennigsdorf geleitet. An der Anschlussstelle Hennigsdorf sollen die Kraftfahrer dann wenden und in nördliche Richtung auf die A111 auffahren. Am Kreuz Oranienburg in Richtung Autobahndreieck Pankow dann auf die A10 auffahren.

Der in der Gegenrichtung von der A10 aus Richtung Autobahndreieck Berlin-Pankow kommende Verkehr in Fahrtrichtung Hamburg und Rostock wird am Kreuz Oranienburg auf die B96 Richtung Oranienburg abgeleitet und von dort zur Abfahrt Oranienburg, L170 Richtung Germendorf, L170, Schwante und L17 zur A10 Anschlussstelle Oberkrämer geleitet. Über diese Umleitung wird auch der von der B96 kommende Verkehr in Richtung A10 ( Hamburg, Rostock) geführt. Allerdings sollten die Kraftfahrer beachten, das die südlichen Rampen der Anschlussstelle Oberkrämer nach wie vor gesperrt sind (Ab- und Auffahrt in Richtung Berlin).

Von Knut Hagedorn