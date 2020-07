Vollsperrung der L 21 in Mühlenbeck: Traggerüst und Schalung werden demontiert

Mühlenbeck

Die Arbeiten an der zweiten Hälfte der A10-Autobahnbrücke an der Anschlussstelle Mühlenbeck sind ein gutes Stück vorangekommen: Die Brücke, welche die Landesstraße L 21 überspannt, ist so weit fertig, dass am Wochenende das Traggerüst für die erforderlichen Betonarbeiten demontiert werden konnte. Das war erforderlich, um die Schalungen zu tragen, mit denen der eigentliche Brückenkörper aus Beton geformt wurde.

Landesstraße komplett gesperrt

Für die Demontage der wuchtigen Stützen und Träger war die L 21 am Freitagabend ab 22 Uhr komplett gesperrt worden. Die Anschlussstelle Mühlenbeck war lediglich in und aus Richtung Mühlenbeck befahrbar. Richtung Summt war der Verkehr unterbrochen.

Schwere Träger mit schwerem Gerät bugsiert

Mit zwei schweren Teleskopstaplern demontierte die Arbeitskolonne der Firma Weise aus Dortmund die stählernen Bauteile. nachdem die Schalungsbretter entfernt waren, wurden unter anderem 17 Doppel-T-Träger aus ihrer Verankerung gehoben welche mit einer Länge von knapp elf Metern die komplette Landesstraße überspannt hatten. Jeder dieser Stahlträger bringt rund 1,5 Tonnen auf die Waage. Diese wiederum lagen auf vier Querträgern, die von 32 Stützpfeilern getragen wurden. Jeder dieser Pfeiler mit einer Länge von bis zu sechs Metern wiegt für sich eine gute halbe Tonne, schätzt Gerüstbauer Marco Wege. Viel Hub- und Montagearbeit also für ihn und seine Kollegen. Damit die Sperrzeit möglichst gering gehalten werden kann, seien seine Mitarbeiter rund um die Uhr im Einsatz, berichtet Vorarbeiter Michael Krause.

Verkehrsfreigabe frühestens Sonnabendabend

Gegen Sonntagmittag zeichnete sich allerdings noch nicht ab, wann die Vollsperrung wieder aufgehoben werden kann. „Ich kann voraussichtlich erst am Nachmittag eine genauere Aussage treffen“, sagte Verkehrskoordinator Rainer Ewecker auf MAZ-Nachfrage. Er rechne jedoch nicht mit einer wesentlich verfrühten Streckenfreigabe. Geplant ist die Vollsperrung bis Montagmorgen (20. Juli), 5 Uhr.

