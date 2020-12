Bergfelde

Die Brücke über die A 10 bei Bergfeldeist weg. Bis Freitagabend, 22 Uhr rollte der Verkehr dort noch, Sonnabendfrüh war die Autobahnüberquerung schon abgerissen. Etwas Stau bildete sich an der Umleitungsstrecke in Lehnitz, ansonsten ging der Verkehr aber noch flüssig durch. Bereits am frühen Sonntagnachmittag wurde die A 10-Sperrung gegen 13.30 Uhr wieder aufgehoben. Ursprünglich war eine Sperrung bis Montagmorgen, 14. Dezember, 5 Uhr angemeldet worden.

Von MAZonline