Von Open-Air bis Livestream: So sind die Abläufe der Gottesdienste zu Heiligabend

Oberhavel

Der Gottesdienst zu Heiligabend ist vielen Menschen heilig, auch den nicht ganz so christlichen. Doch wie organisieren die Kirchengemeinde diese besondere Messe in Zeiten von Corona? Die MAZ hat sich in Oberhavel umgehört.

In Flatow findet der Weihnachtsgottesdienst 2020 nicht in der Kirche, sondern auf dem Sportplatz statt. Quelle: Sebastian Morgner

In Flatow gibt es einen Evangelischen Gottesdienst auf dem Sportplatz, Beginn ist um 15.30 Uhr. Etwa 45 Minuten sind geplant, erklärt Pfarrerin Antje Freye. Sollte es regnen oder stürmen, könne das Programm auch auf ein Minimum eingekürzt werden. Es wird ein kleines Krippenspiel geben mit drei familiär verbundenen Kindern. Organistin Hanna-Lena Freye spielt am E-Piano. Die Tribüne ist überdacht, aber an den Seiten offen. Zwischen den Sitzplätzen werden Abstände freigelassen, ebenso auf der Grünfläche. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig, da das ein erheblicher bürokratischer Aufwand wäre, die Daten werden vor Ort erfasst. „Natürlich wäre es viel schöner, wenn wir in die Kirche gehen könnten, aber dann würden nur etwa 40 bis 50 Gäste kommen dürfen. Wir wollen aber niemanden ausschließen“, erklärt Antje Freye. Da in Flatow üblicherweise etwas über 100 Kirchgänger am Heiligabend erscheinen, stehen die Chancen gut, dass die Grenze von 100 im Freien nicht überschritten wird.

Die Kirche in Flatow. Quelle: Sebastian Morgner

Einen evangelischen Open-Air-Gottesdienst wird es dieses Jahr voraussichtlich auch in Birkenwerder geben. Was die Details betrifft, äußerte sich Gemeindepädagogin Annegret Ortelt am Donnerstag auf MAZ-Nachfrage noch sehr vorsichtig, obwohl die Vorfreude eigentlich riesengroß ist. „Der organisatorische Aufwand ist enorm und dennoch müssen wir auch damit rechnen, eventuell kurz vorher doch noch alles absagen zu müssen. Deswegen möchten wir auch nicht gezielt für die Veranstaltung werben“, sagt Annegret Ortelt. Sieben Arbeitsgruppen sind mit der Planung beschäftigt – vom Bühnenbau bis zum Hygienekonzept. 14.15 Uhr soll die Messe beginnen und 30 Minuten dauern. Anstelle eines Krippenspiels wird es ein Hirtengespräch dreier Brüder am Lagerfeuer geben – mit Bezug zur aktuellen Weltlage. Drei Kinder einer weiteren Familie musizieren gemeinsam auf der Bühne. „Ich freue mich drauf und hoffe, dass alles klappt“, sagt Annegret Ortelt.

Kaplan Giovanni Donadel von der Katholischen Gemeinde „Zu den heiligen Schutzengeln“ informiert über die Messen und Andachten zu Weihnachten in Hennigsdorf, Velten, Kremmen und Oberkrämer. „Aufgrund der Corona-Situation wird es in diesem Jahr leider nicht möglich sein, unsere Christmette mit rappelvollen Kirchen zu feiern. Wir werden deshalb mehrere Gottesdienste feiern, damit mehr Menschen die Möglichkeit haben, in der Gemeinde Weihnachten zu erleben.“ Um zu vermeiden, dass Gläubige zur Kirche kommen und dann doch keinen Platz finden, ist eine Anmeldung notwendig. Es liegen in den Kirchen Listen für die fünf Christmetten aus, in die sich jeder einmal eintragen darf. „Wer es überhaupt nicht schafft, an einer Kirche vorbeizukommen, kann sich per E-Mail (buero@kath-kirche-hennigsdorf.de) oder telefonisch (03302 88 94-0, bitte nicht auf den Anrufbeantworter sprechen) im Pfarrbüro anmelden“, sagt der Kaplan. „Falls es das Wetter ermöglichen sollte, würden wir auch die Gottesdienste nach draußen übertragen. Zusätzlich werden sie auch online über den neuen YouTube-Kanal der Gemeinde gestreamt. Aus technischen Gründen wird es nicht möglich sein, alle Gottesdienste zu übertragen. Es wird zeitnah bekannt gegeben, wann und wie man sich verbinden kann.“ Die gleichen Maßnahmen gelten auch für die Krippenspielandachten um 14 Uhr in Hennigsdorf und um 15 Uhr in Velten sowie für die Heiligen Messen am 25.12. um 9 Uhr in Velten und um 10.45 in Hennigsdorf.

Eine Krippe der Katholischen Kirche Hennigsdorf. Quelle: Marcel Gewies

In Germendorf und Schmachtenhagen wird es jeweils um 15 Uhr einen Gottesdienst im Freien vor den Kirchen geben, wie Pfarrer Arndt Farack mitteilt. „In den Kirchen könnten wir die Abstände nicht einhalten, deswegen wird alles nach draußen verlagert“, erklärt er. Um 17 Uhr wird es dann einen Weihnachtsgottesdienst auf dem Schlossplatz in Oranienburg geben. „Wegen der aktuellen Situation werden die Gottesdienste auch zeitlich knapp gehalten. Das Programm wird kürzer sein. Aber nächstes Jahr ist ja auch wieder Weihnachten, da wird es hoffentlich wieder anders werden. Das sollte uns allen Mut machen“, sagt Farack.

Von Wiebke Wollek