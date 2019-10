Glienicke/Nordbahn

Drei verletzte Personen hat ein Verkehrsunfall am Mittwoch in Glienicke/ Nordbahn gefordert. Eine 56-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem VW Caddy gegen 11.55 Uhr die Oranienburger Chaussee aus Richtung Hermsdorf kommend. Auf Grund der tief stehenden Sonne wurde sie offensichtlich derart geblendet, dass sie in den Gegenverkehr geriet und einen Volvo am Spiegel touchierte. In der Folge verlor die 56-Jährige komplett die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte frontal mit einer 51-jährigen Pkw-Fahrerin.

Alle drei beteiligten Fahrzeuge wurden durch den Unfall so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Sowohl die 56-jährige also auch die 51-jährige Fahrzeugführerin wurden zur medizinischen Untersuchung ins Krankenhaus verbracht. Die Oranienburger Chaussee war für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 45 000 Euro.

