Leegebruch

Die Polizei nahm am Donnerstagmorgen gegen 4 Uhr in der Frühe Kontakt zu dem Halter eines Audi Q5 auf, da den Beamten Informationen vorlagen, dass sein Auto kurz zuvor an der polnischen Grenze vor einer Polizeikontrolle geflüchtet war.

Beim Halter des Fahrzeugs wurde festgestellt, dass in der Nacht von dem Audi „lediglich“ die Kennzeichen OHV-UK 611 entwendet worden waren. Anschließend wurden sie an ein baugleiches Fahrzeug angebracht, das sich nunmehr laut Polizei offensichtlich in Richtung Polen befindet. Eine Anzeige wegen Kennzeichendiebstahls wurde aufgenommen.

Von MAZonline