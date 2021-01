Vorschau: Darauf freuen sich die MAZ-Redakteure im Jahr 2021

Oberhavel

Kita-Weltmeisterschaften, Dorffeste, Lesungen, Konzerte, Parkbesuche – Die MAZ-Redakteure schauen auf das neue Jahr und verraten, worauf sie sich am meisten freuen. Natürlich sind die Pläne nur unter dem Vorbehalt, dass Corona keinen Strich durch die Rechnung macht und alle Auflagen erfüllt werden können.

Sebastian Morgner: Eine Lesung mit „ Overbeck“.Das wird unterhaltsam: Falls es Corona zulässt wird am 4. März 2021 ab 19.30 Uhr der Schauspieler Roland Jankowsky nach Oranienburg kommen. Besser bekannt als „ Overbeck“. Seit 1998 spielt Jankowsky in den Wilsberg-Krimis den Kommissar Overbeck an der Seite von Hauptkommissarin Springer, die von Rita Russek gespielt wird. Dieser Overbeck bringt Freude. Kriminaloberkommissar Overbeck ist der mäßig begabte, aber sehr ambitionierte Assistent von Hauptkommissarin Springer. Er selbst sieht sich als „Mann der Tat“ und schießt mit seiner großspurigen, angeberischen und selbstüberschätzenden Art oft über sein Ziel hinaus, indem er zum Beispiel vorschnell eine Wohnung stürmt. Der Gernegroß und Wichtigtuer tritt gern mit Sonnenbrille auf, tritt aber todsicher bald in ein Fettnäpfchen. Seine Versuche, durch ein schärferes Profil auf der Karriereleiter nach oben zu klettern, scheitern aber stets. In Oranienburg wird er „kriminelle“ Kurzgeschichten vortragen. Das wird interessant.

Knut Hagedorn: Buntbemalte Gesichter, selbstdekorierte Spruchbänder und viele Fähnchen in den jeweiligen Landesfarben. Die von der MAZ organisierte Kita-Weltmeisterschaft in Friedrichsthal war Jahr für Jahr ein absolutes Highlight. Nicht nur für die fußballspielenden Kinder oder für uns Redakteure selbst, sondern auch für die vielen begeisterten Eltern am Spielfeldrand, die voller Enthusiasmus die jeweilige Mannschaft nach vorne peitschten. Leider musste dieses tolle Event in 2020 ausfallen, Corona machte eine Austragung nicht möglich. Demnach hoffen alle, dass in diesem Jahr wieder Nationen wie England, Spanien, Brasilien, Japan oder Deutschland über das satte Grün in Friedrichsthal dem runden Leder hinterherjagen. Und wenn ich schon einmal bei Wünschen für das Jahr 2021 bin, hoffe ich auch auf eine Austragung des MAZ-Feuerwehr-Cups in Germendorf. Auch diese Veranstaltung erfreute alle Beteiligten, wetteiferten doch Männer, Frauen und Kinder gemeinsam um den begehrten Pokal.

Wiebke Wollek: Einen entspannten Sommertag im Schlosspark Oranienburg zu verbringen, das war sogar im Corona-Jahr 2020 möglich, dann sollte es das doch 2021 erst recht sein, hoffe ich. Die Wasserspiel-Landschaft ist einzigartig, so dass es Kindern auch nach vielen Stunden Aufenthalt noch lange nicht langweilig wird. Auch nach dem Abtrocknen darf weiter gespielt werden, denn es gibt einen Kletterfelsen und einen weiteren großen Spielplatz. Man hat alles gut im Blick, und kann sich trotzdem wunderbar entspannen im Liegestuhl, der schon bereit steht, als wäre es der eigene Garten. Für eine solch wunderbare Blumenpracht, wie sie im Schlosspark wächst, müsste man normalerweise viel Zeit in die Gartenarbeit investieren. Als Besucher genießt man hingegen die Vielfalt der Pflanzen und staunt über den perfekt gemähten Rasen. Wer nicht nur in der Sonne oder im Schatten liegen möchte, kann den Park bei einem Spaziergang erkunden, den Vögeln lauschen und am Springbrunnen verweilen. Und vielleicht ist ja dann auch die kleine Bibliothek wieder geöffnet. Warten wir es ab.

Helge Treichel: Wenn auf der Festwiese am Rathaus Birkenwerder hunderte Lichter erstrahlen, dann ist die Band „Rumpelstil“ im Ort und verzaubert Kinder und Eltern mit ihren Liedern. Es ist aber auch der Veranstaltungsort, der jedes Mal zu der magischen Atmosphäre beiträgt. Nach den Riesenerfolgen mit den drei Taschenlampenkonzerten war für 2020 ein Open-Air-Event mit Max Giesinger geplant. Corona-bedingt musste das heiß ersehnte Konzert mit dem deutschen Sänger, Songwriter und Musikproduzenten leider abgesagt werden. Aber es wurde zum Glück nur verschoben: Der neue Termin ist der 14. August 2021. Natürlich ist es für einen Reporter immer ein Höhepunkt, bei Großveranstaltungen mit derart erfolgreichen Künstlern dabei zu sein. Deshalb schließe ich mich den inständigen Wünschen von Bürgermeister Stephan Zimniok an, dass es diesmal mit dem Auftritt in Birkenwerder klappt. Das jedenfalls ist es, worauf ich mich nach dem auch kulturellen Lockdown am meisten freue: Dass wir alle durch die Impfung ein Stück Normalität zurückgewinnen.

Stefanie Fechner: Die örtliche Feuerwehr schichtet ein Lagerfeuer auf, vom Bratwurststand zieht ein leckerer Duft über den Festplatz. Egal ob Knutfest – auf das wir 2021 noch verzichten müssen – Osterfeuer, Sommersondenwende oder Ortsjubiläen – das alles hat mir in diesem, vom Coronavirus geprägten Jahr außerordentlich gefehlt. Schon seit meiner Kindheit, die ich vollständig auf dem Dorf verbracht habe, waren solche Tage immer schon weit im Voraus im Terminkalender eingetragen. Ein gemütliches Beisammensein, Menschen treffen, die man schon lange nicht gesehen hat, das ein oder andere Schwätzchen halten. Und wenn es dann dunkel wird und die Flammen des Lagerfeuers Richtung Himmel schlagen, wird bei uns in Nassenheide auch gern mal das Tanzbein geschwungen. Nicht zuletzt entstehen dabei oft Geschichten und Anekdoten, an die man sich auch Jahre später noch erinnert. So ist mir noch gut die 666-Jahr-Feier unseres Ortes in Erinnerung. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dem Fotoalbum in diesem Jahr weitere Bilder hinzufügen zu können.

Matthias Schütt: Ausfall der Handballtage in Liebenwalde, Absage zahlreicher Laufevents des EMB-Cups, Absetzung vieler Fußballpartien oder geplanter Jubiläumsveranstaltungen der Vereine: der coronabedingte Lockdown traf viele Amateursportler in Oberhavel. Dort wo sonst Woche für Woche auf den Sportplätzen und Sporthallen der Region um Siege, vordere Platzierungen oder persönliche Bestleistungen gekämpft wurde, verwaisten die Sportstätten. Von Jubel oder Frust war nicht viel zu spüren. Selbst Aufstiege konnten nicht entsprechend mit den üblichen Bierduschen und Pokalübergaben gefeiert werden. Bleibt zu hoffen, dass im Jahr 2021 der Sport vor Ort in Oberhavel wieder mehr Veranstaltungen zu bieten hat – natürlich mit entsprechendem Publikum als Push für die Sportler. Denn was gibt es Schöneres, als nach den verschiedenen Sportevents im Anschluss mit den beteiligten Personen den direkten Austausch zu suchen und die Emotionen hautnah einzufangen. Überregionalen Sport gab es in den vergangenen Monaten genug im TV zu sehen.

Marco Paetzel: Wenn die Hennigsdorfer Festmeile ruft, ist die ganze Stadt auf den Beinen – und die anderen Orte drumherum auch. Gut und gerne 18 000 Besucher schlenderten noch im August 2019 über den damals frisch sanierten Postplatz. 70 Stände frohlockten, genau wie ein fast durchgängiges Bühnenprogramm auf Post- und Havelplatz von Freitag bis Sonntag. Heute scheint ein solches Event undenkbar: In diesem Jahr musste das Spektakel im Zentrum – wie fast alle Großveranstaltungen im Landkreis Oberhavel – wegen der Corona-Pandemie leider abgesagt werden, auch der heimelige Weihnachtsmarkt auf dem Postplatz fiel dem Lungenvirus zum Opfer. Im neuen Jahr hoffe ich darauf, endlich wieder an all den Ständen und bunten Angeboten entlangschlendern zu können – wenn die Bundesregierung bis dahin genug Impfdosen aufgetrieben hat, könnte es tatsächlich klappen. Zugegeben, mir fehlt noch etwas die Fantasie, um mir vorzustellen, dass die ganze Republik dann „durchgeimpft“ sein wird, aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt.

Jeannette Hix: Wöchentliche Corona-Schnelltests für die Mitarbeiter und 108 Bewohner im Pflegeheim „Amarita“ in Hohen Neuendorf sollten Aufschluss bringen und Schlimmes verhindern. Und nachdem einige Bewohner und Mitarbeiter trotz aller Auflagen und Vorsichtsmaßnahmen positiv getestet wurden, hatte Heimleiterin Claudia Flohr umgehend reagiert. Alle Bewohner mussten vorsorglich in Quarantäne und dann schien die Infektionskette auch gestoppt. Für die Bewohner war dies sicherlich eine sehr schwere Zeit. Denn lange durften sie aus Sicherheitsgründen ihre Angehörigen nicht sehen und auch ihre Zimmer nicht verlassen. Wer davon nicht betroffen war, kann sich diese Zeit der Entbehrung kaum vorstellen. „Mir fehlt besonders, dass ich mit meinem Freund keine Touren mehr an frischer Luft machen und meine Tochter nicht zu Besuch kommen darf“, sagte mir traurig ein Heimbewohner. Und auch als die Tochter dann wieder kommen durfte, blieb die Unsicherheit bei vielen Leuten. Hoffentlich kehrt 2021 wieder etwas mehr Normalität ein.

Steve Reutter: Shirt aus, Hose aus. Und dann mit Badehose bekleidet in den Falkenhagener See oder Bernsteinsee springen – das und alles drumherum ist es, worauf ich mich im kommendem Jahr am meisten freue. Wer weiß, was bis dahin wieder alles möglich sein wird. Aber sich mit Freunden verabreden, kalte Biere bei guter Musik, guten Gesprächen und mit viel Humor zu verbringen, ist das, was ich 2020 besonders vermisst habe. Ins kalte Wasser zu springen, unterzutauchen und dort alle störenden Geräusche nur gedimmt zu hören. Und dann entsteht aus dem langen Sommertag eine ebenso lange Sommernacht. Aufgelöst, voller Lebensfreude und Spaß. Ich hoffe, nächstes Jahr das „Leben“ wieder mehr genießen zu können. Die Pandemie hat dieses Jahr sehr grau und trist scheinen lassen. Es fühlte sich an, als würde sich die Welt ein wenig langsamer drehen. Nächstes Jahr hätte ich es gerne wieder bunt, mit lachenden Gesichtern der Menschen. Ich möchte die Vorfreude spüren, wenn ich mich mit Freunden zum Baden verabrede.

