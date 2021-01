Vorstand sichert Handlungsfähigkeit des KSB zu

Oranienburg

Der zurzeit geschäftsführende Vorstand des Kreissportbundes ( KSB) Oberhavel wandte sich am Wochenende an die Vorstände seiner 216 Mitgliedsvereine, um zu den öffentlich gewordenen Streitigkeiten innerhalb des KSB-Vorstandes Stellung zu beziehen. Die drei Protagonisten Frank Müller, Manfred Hick und Burkhard Dietrich versichern in dem Schreiben, „dass die Arbeit des KSB weitergeführt wird“.

Die zum Thema des Arbeitsrechtstreits zwischen dem Vorstand als Arbeitgeber und dem KSB-Angestellten einstimmig vereinbarte Vertraulichkeit und das Stillschweigen gegenüber der Öffentlichkeit sei bedauerlicherweise von Vorstandsmitgliedern nicht eingehalten worden, wird in dem Schreiben festgestellt. Damit sei der Eindruck entstanden, der KSB sei handlungsunfähig: „Dem möchten wir eindeutig entgegentreten.“ Zugleich wird mitgeteilt, dass die betreffenden Vorstandsmitglieder in weitere „Informationen in der internen und externen Kommunikation nicht mehr eingebunden werden“, um interne Informationen, Festlegungen und Beschlüsse des Vorstandes nicht weiter in der Öffentlichkeit diskutieren zu müssen.

Vorsitzender übernimmt Geschäftsführung

Zum gegenwärtigem Zeitpunkt habe der Vorsitzende entsprechend der Satzung die Gesamtführung des KSB übernommen. Grundlegende Tätigkeiten teile er sich mit dem 1. Stellvertreter Manfred Hick und dem Schatzmeister Burkhard Dietrich. Die Geschäftsstelle sei bis zum 14. Februar geschlossen. „Wir sind jedoch jederzeit erreichbar“, wird versichert. So sei sichergestellt, dass der Schriftverkehr, die Post und die finanzielle Abwicklung unserer Vereinsarbeit gesichert ist. „Strafanzeigen gegen uns sehen wir gelassen entgegen, da unsere Handlungen im Einklang mit der Satzung des KSB erfolgten und uns kein Straftatbestand vorzuwerfen ist“, heißt es in dem Schreiben. Gerichtliche Entscheidungen würden nicht kommentiert.

Vorstand: Unangenehme Entscheidungen gehören dazu

„Wir möchten allen versichern, dass wir an der weiteren Gestaltung des Sportes im Landkreis Oberhavel weiter konzentriert arbeiten“, schreibt das Vorstandstrio. Leider sei es „dazu gelegentlich erforderlich, unangenehme Entscheidungen zu treffen, die uns aber in der sportlichen Entwicklung weiter voranbringen“. Aktuell werde der Aus- und Fortbildungsplan erstellt und die Webseite als eine akzeptable Informationsstelle des KSB aus- und eingerichtet. Dabei wird für die zahlreichen Unterstützungsangebote gedankt.

Videkonferenz mit den größten Vereinen

In einer Videoschaltung hätten die Vorsitzenden von sechs der größten Vereine, die rund ein Fünftel der 25 000 Mitglieder vertreten, ihr Vertrauen gegenüber dem geschäftsführenden Vorstand und seiner Personalpolitik ausgesprochen, sagte KSB-Vorsitzender Frank Müller. Außerdem habe er zahlreiche diesbezügliche Anrufe erhalten.

Landessportbund bietet dringlich seine Hilfe an

Für die 2. Vorsitzende Ines Sahr widersprechen die Alleingänge des Vorstandstrios dem Vereinsrecht und der KSB-Satzung. Nur eine Mitgliederversammlung könne Vorstandsmitglieder abberufen. Bestätigung habe sie in dieser Frage vom Landessportbund (LSB) erhalten. Der Vorstandsvorsitzende Andreas Gerlach habe in diesem Zusammenhang sein Angebot zu einer persönlichen Moderation erneuert. „Im Sinne der Unterstützung der Vereine und der Arbeitsfähigkeit des Vorstandes“ bat er eindringlich darum, das Angebot anzunehmen.

Frank Müller und seine beiden Mitstreiter nutzten das Schreiben an die Vereine, um sich für die gezeigte Solidarität in der Corona-Pandemie zu bedanken. Laut der Mitgliedermeldung vom LSB sei die Mitgliederzahl bislang nur um 200 gesunken – durch Auflösungen dreier Vereine.

