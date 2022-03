Vorstandsquerelen beim KSB Oberhavel: Stammtischgespräche über die Zukunft

Oranienburg

Der Kreissportbund (KSB) Oberhavel lädt Vertreter seiner rund 220 Mitgliedsvereine für den 5. Mai zur Mitgliederversammlung nach Oranienburg ein (18 Uhr, Oranienwerk). Einer der wesentlichen Tagesordnungspunkte ist nach den Worten des 1. Vorsitzenden Frank Müller die turnusmäßige Neuwahl des Vorstandes.

Ob Frank Müller erneut antritt, steht noch nicht fest

Ob er selbst noch einmal antritt, stehe noch nicht fest, sagt Müller auf MAZ-Nachfrage. „In dieser Frage bin ich mir noch unschlüssig.“ Das hänge von bestimmten äußeren Umständen ab, die auch mit juristischen Fragen zu tun hätten. Näher wollte sich Müller dazu allerdings nicht äußern. Aus den selben Erwägungen heraus stünden auch die erneute Kandidatur seines 1. Stellvertreters Manfred Hick sowie von Kassenwart Burkhard Dietrich noch nicht fest, so Müller.

Nur ein Teil des Vorstandes vom KSB Oberhavel stand Rede und Antwort

Um auf die Mitgliederversammlung vorzubereiten, hatten die 2. stellvertretende Vorsitzende Ines Sahr und ihre drei Vorstandskollegen Katja und Maik Trölenberg sowie Danny Funke zu zwei „Stammtischgesprächen“ eingeladen – am vergangenen Donnerstag in der Dreifelder-Sporthalle in Gransee und am Freitag in der Turm-Erlebniscity in Oranienburg. „Wir möchten mit euch insbesondere über die seit Monaten beziehungsweise nun schon Jahren anhaltende, für uns alle unbefriedigende Situation innerhalb des Kreissportbundes Oberhavel sprechen und euch offen Rede und Antwort stehen“, schrieb Ines Sahr in der Einladung. „Wir hoffen, damit die Diskussion auf der Mitgliederversammlung etwas zu verkürzen.“ Die übrigen Vorstandsmitglieder hätten die Stammtische nicht unterstützt.

Wird der KSB Oberhavel noch gebraucht?

Am Ende fanden sich in Gransee Vertreter von vier Vereinen und in Oranienburg Vertreter von acht Vereinen ein, um das Gesprächsangebot zu nutzen. Speziell in Gransee kam die Grundsatzfrage auf, wozu der KSB überhaupt gebraucht wird. Neben der allgemeinen Hilfestellung für die Vereine zu Fragen aller Art werde der KSB insbesondere für die Fördermittelvergabe benötigt, lautete die Antwort.

Mitgliedsvereine fordern Neuanfang

Beim Oranienburger Stammtisch wurde relativ schnell deutlich gemacht, was die Vereine in der gegenwärtig verfahrenen Situation mit einem in zwei zerstrittene Lager gespaltenen Vorstandes erwarten: einen Neuanfang! Und damit verbunden ein Ende der Querelen, ein Beilegen der arbeitsrechtlichen Streitigkeiten mit dem gekündigten Geschäftsführer Matthias Senger und eine Rückkehr zur ureigenen inhaltlichen Arbeit des KSB. Allerdings wurden auch Zweifel daran geäußert, dass dies mit dem bisherigen Vorsitzenden und seinen beiden Vertrauten möglich ist.

Jörg Bartz vom Team Oberhavel will kandidieren

Genau dafür zeichnete sich beim Stammtischgespräch eine Lösung ab. „Ich bin bereit, den Vorsitz zu übernehmen“, sagte Jörg Bartz, aktuell Vorsitzender beim Team Oberhavel. Sein Ziel sei es, die desolate Außenwirkung des KSB wieder zu verbessern. „Meine Vision ist es, mit dem Geschäftsführer, der Einblick in alles hatte, das Thema fortzuführen und die Vereine wieder in den Vordergrund zu rücken“, sagte Bartz. Er komme persönlich aus dem Dienstleistungsgewerbe – und mit diesem Anspruch solle der KSB wieder „Dienstleister für die Vereine sein“.

Seine Bewerbung habe er rechtzeitig an den amtierenden Vorsitzenden geschickt, sagte Jörg Bartz. Mit der Einladung zur Mitgliederversammlung seien allerdings keine Informationen über etwaige Kandidaten versendet worden. Aus diesem Grund lautete die Empfehlung in der Stammtischrunde, sich bis zum 5. Mai in den „Wahlkampf“ zu begeben und bereits im Vorfeld der Vorstandswahl die klare Botschaft bei den Mitgliedsvereinen zu vermitteln, welche Personen für einen Schlussstrich und Neuanfang beim KSB stehen – und wie dieser aussehen soll.

Stammtisch des Kreissportbundes (KSB) Oberhavel in Oranienburg. Quelle: Helge Treichel

Auch sie selbst werde für den Vorstand kandidieren, kündigte Ines Sahr an. Allerdings schloss sie eine weitere Vorstandsarbeit für den Fall aus, dass auch Frank Müller und Manfred Hick gewählt würden. Ebenfalls kandidieren Katja und Maik Trölenberg sowie eine weitere Person, die sich noch bedeckt hält. Explizit gesucht wurde noch jemand für die Funktion des Schatzmeisters (Interessenten melden sich bitte bei Ines Sahr). Der Vorsitzende der Kreissportjugend gehört automatisch zum erweiterten KSB-Vorstand. Aktuell ist das Danny Funke aus Gransee.

Von Helge Treichel