Als die Vorstände von mehr als 200 Sportvereinen des Landkreises Oberhavel kurz nach dem Jahreswechsel per E-Mail Post vom Kreissportbund ( KSB) erhielten, ließ der Absender aufmerken: Erstmals seit Jahren war das Schreiben mit aktuellen Informationen und Neujahrsgrüßen nicht von Geschäftsführer Matthias Senger gezeichnet. Verfasser und Absender war dieses Mal Vereinsvorsitzender Frank Müller – die „Corona- und urlaubsbedingte Vertretung“. Hatte sich der Geschäftsführer mit dem Covid-19-Virus infiziert?

Geschäftsführer und Mitarbeiterin freigestellt

Senger verneint das, äußert sich auf MAZ-Nachfrage jedoch nicht weiter. Eine Corona-Infektion verneint auch der 1. stellvertretende KSB-Vorsitzende Manfred Hick am Telefon. Senger befinde sich im Urlaub. Die ganze Geschäftsstelle sei bis Ende Januar beurlaubt und geschlossen. Schließlich sei die ja angesichts der Pandemielage „nicht lebensnotwendig“. Die 2. stellvertretende Vorsitzende Ines Sahr kann die „Freistellung beider Mitarbeiter bei vollen Bezügen überhaupt nicht nachvollziehen“. Da werde nicht sorgfältig genug mit den Beiträgen der Vereine umgegangen, „zumal es auch im Homeoffice ein Menge zu tun gäbe“, sagt sie. Dass dafür gar nicht die technischen Voraussetzungen geschaffen seien, hält Frank Müller entgegen.

Frank Müller, 1. Vorsitzender des Kreissportbundes (KSB) Oberhavel, in der Oranienburger Geschäftsstelle. Quelle: Helge Treichel

Dass hinter dem Vorgang doch mehr steckt, als die Beteiligten zugeben möchten, ergibt eine MAZ-Recherche beim Arbeitsgericht Neuruppin. Dessen Direktorin Karin Garske informiert auf Nachfrage, dass im Zusammenhang mit dem Kreissportbund Oberhavel im vergangenen Jahr zwei Verfahren anhängig waren. Eines betreffe die Kündigung des Geschäftsführers, das andere die Vorwürfe einer Mitarbeiterin hinsichtlich Mobbing und Körperverletzung. Was ist da los beim KSB?

Kündigung zum 31. Dezember 2020 erhalten

Matthias Senger, der seit 1. Mai 2009 als Geschäftsführer des KSB tätig ist, hatte seine Kündigung zum 31. Dezember 2020 erhalten – und war mit einer Kündigungsschutzklage dagegen vorgegangen. Mit Erfolg. Nach einem zunächst gescheiterten Gütetermin war es am 18. November zu einer Verhandlung vor der 5. Kammer des Arbeitsgerichtes gekommen. In deren Folge war nach den Worten von Karin Garske „die Kündigung für unwirksam erklärt worden“. Dieses Urteil habe allerdings noch keine Rechtskraft erlangt, weil die einmonatige Berufungsfrist, die nach Zustellung des Urteils beginnt, noch nicht abgelaufen sei, informiert die Gerichtsdirektorin am vergangenen Freitag (15. Januar).

Mobbing innerhalb der Geschäftsstelle?

Die Mobbing- und Körperverletzungsvorwürfe der KSB-Mitarbeiterin, die sich gegen den Geschäftsführer und einen Teil des Vorstandes gerichtet hatten, wurden am 2. Dezember verhandelt. Der Geschäftsführer und ein Vorstandsmitglied waren rechtlich gegen die Vorwürfe vorgegangen. Das Verfahren endete nach Information von Karin Garske mit einem sogenannten „Anerkenntnisurteil“. Ein solches Urteil ergehe, „wenn die beklagte Partei sagt, dass sie die Klage anerkennt“, erläutert die Gerichtsdirektorin. In diesem Fall habe die Mitarbeiterin ihre Aussagen zurückgenommen, erfuhr die MAZ aus Vorstandskreisen. „Als Vorsitzender und ehemaliger Polizist lasse ich Mobbing nicht zu“, sagt Frank Müller dazu.

KSB geht in Berufung

Kurz vor Heiligabend hat Matthias Sänger abermals eine Kündigung vom KSB-Vorsitzenden erhalten, diesmal zum 30. April. Und wieder wehrt sich der 48-jährige Hennigsdorfer. Der grundsätzlich vorgeschaltete Gütetermin ist für den 17. Februar 2021 anberaumt. Zu diesem werde es jedoch nicht kommen, zeigt sich Frank Müller im MAZ-Gespräch sicher. Denn der KSB werde hinsichtlich des ersten Urteils in Berufung gehen. Da der Ausgang allerdings nicht bekannt sei, sei vorsorglich eine zweite Kündigung erfolgt. Das Arbeitsrecht sei schließlich extrem komplex. „Ein Minenfeld“, sagt Müller.

In der alten Feuer- und Rettungswache gegenüber der Turm-Erlebniscity in Oranienburg hat der Kreissportbund Oberhavel neben etlichen anderen Vereinen seine Büros. Quelle: Helge Treichel

Zum konkreten Grund der Kündigung hält sich Müller bedeckt. Darüber sei innerhalb des Vorstandes Stillschweigen vereinbart worden. „Wir möchten Matthias seine weitere berufliche Laufbahn nicht verbauen“, sagt der KSB-Vorsitzende. Es habe „einfach nicht mehr gepasst“. Menschlich und inhaltlich, lässt er durchblicken: „Wo Menschen arbeiten, gibt es mitunter Reibereien und unterschiedliche rechtliche Bewertungen.“

Diskrepanzen und Defizite

„Wir sind für die Vereinsarbeit da, wir wollen Lösungen organisieren“, umreißt der 63-jährige Vorsitzende die Dienstleistungsaufgabe. Die Aus- und Fortbildungen müssten organisiert, Fördermittelanträge bearbeitet, die Webseite entwickelt werden. Genau dabei habe es zunehmend Diskrepanzen und auch Defizite gegeben, so Müller. Sogar Dritte hätten inzwischen ihren Unmut geäußert – auch über öffentliche Äußerungen Sengers etwa zu Corona-Maßnahmen. Insbesondere Geldgeber hätten die Erwartung geäußert, „dass es beim KSB gut läuft“. Dies sei bereits länger vom Geschäftsführer gefordert worden. „Ohne Erfolg“, bilanziert Frank Müller.

Teil des Vorstandes fühlt sich übergangen

Der geschäftsführende Vorstand habe deshalb im vergangenen Sommer die Entscheidung über eine fristgerechte Kündigung getroffen – mit 3:1 Stimmen. Das jedoch bestreitet Ines Sahr: „Es gibt darüber keinen Beschluss. Ich wurde vor vollendete Tatsachen gestellt und habe erst am 23. Juli 2020 von der Kündigung erfahren, als diese Herrn Senger übergeben wurde.“ Eine Möglichkeit zur Mitsprache und Gegenargumentation habe es nicht gegeben. Der erweiterte Vorstand habe bei der Übergabe sogar den Raum verlassen müssen.

Zweideutige Formulierungen in der Satzung

Entsprechend groß sind die Auseinandersetzungen hinter den Kulissen. Denn während Müller auf den klar formulierten Passus der Satzung verweist, dass der geschäftsführende Vorstand „die Arbeitgeberfunktion wahrnimmt“, sind die Mitglieder des erweiterten Vorstandes anderer Meinung. Im selben Paragrafen wird in Abhängigkeit von der Haushaltslage die Möglichkeit festgeschrieben, ein(en) Geschäftsführer(in) anzustellen: „Die Entscheidung darüber trifft der Vorstand des KSB, der auch die Anstellung vornimmt.“ Dieser Widerspruch ist Ausgangspunkt des internen Streits und verkompliziert die rechtliche Auseinandersetzung.

Landessportbund eingeschaltet

Fakt ist jedenfalls: Mit dem Votum des erweiterten Vorstandes wäre die Entscheidung zur Kündigung möglicherweise anders ausgegangen. Der Gesamtvorstand zählt sieben Mitglieder. Und die drei Mitglieder des erweiterten Vorstandes kritisieren, dass sie in keiner Weise in die Personalentscheidung einbezogen wurden. Fragen zu den Hintergründen würden nicht beantwortet, E-Mail-Anfragen ebenso nicht. Eine Nachfrage beim Landessportbund und eine anwaltliche Rechtsberatung zur KSB-Satzung habe ergeben, dass allein der Gesamtvorstand die Personalentscheidungen bezüglich des Geschäftsführers hätte treffen dürfen. Das bestätigen vier Personen aus dem Vorstand übereinstimmend, bei denen die MAZ nachgefragt hat.

Anzeige gegen Müller , Hick und Dietrich

Ausdruck dessen, dass es im KSB-Vorstand gewaltig kracht, ist eine Anzeige, die vor wenigen Tagen bei der Staatsanwaltschaft Neuruppin einging. Laut einer Sprecherin werde dort nun geprüft, ob sich der Anfangsverdacht erhärten lässt und ob ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird. Die Anzeige richtet sich gegen Frank Müller, Manfred Hick sowie Schatzmeister Burkhard Dietrich und wird nach MAZ-Recherchen von allen anderen Vorstandsmitgliedern unterstützt, denn monatelange Versuche, eine interne Lösung zu finden, hätten keinen Erfolg gehabt. Jetzt werde keine andere Möglichkeit mehr als eine Klage gesehen. Die Vorwürfe: Amtsmissbrauch, Veruntreuung von Geldern, Verletzung der Auskunftspflicht, Hinderung an der Mitwirkungspflicht, Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung.

Von Informationen abgeschnitten

KSB-Mittel würden ohne Beschluss des Vorstandes ausgegeben, zum Teil sogar ohne Beleg. Das betreffe Anwaltskosten sowie eine Überweisung an einen Verein. In Summe geht es um inzwischen rund 7000 Euro. Die übrigen Vorstandsmitglieder sehen sich komplett von Informationen abgeschnitten, Passwörter seien geändert und ihnen vorenthalten worden. Außerdem habe der KSB-Vorsitzende zu Unrecht die Geschäftsführung übernommen. Selbst wenn dafür ein Beschluss des geschäftsführenden Vorstandes ausreichen würde, so sei dieser nicht bekannt. Umgekehrt wollte der Gesamtvorstand Frank Müller bis zur Klärung der Vorwürfe von seinen Aufgaben entbinden, jedoch ebenso vergeblich, da dies nur die Mitgliederversammlung kann.

Beschuldigte weisen Vorwürfe zurück

Die genannten Vorstandsmitglieder weisen die Vorwürfe vehement zurück. Zu der Zahlung von 500 Euro anlässlich eines 100-jährigen Vereinsbestehens läge ein Beschluss vor, sagt Schatzmeister Burkhard Dietrich. Die restliche Summe „resultiert allein aus dem uns aufgezwungenen Rechtsstreit“. Bedauerlich sei in diesem Zusammenhang, dass der KSB-Seite bislang keinerlei rechtliches Gehör zugebilligt worden sei. Denn in einem Kleinbetrieb mit weniger als zehn Mitarbeitern gäbe es gar keinen Anspruch auf eine Kündigungsschutzklage. „Diese und weitere Fragen werden wir im Berufungsverfahren klären lassen“, sagt Frank Müller. Zugleich widerspricht er dem Vorwurf der Amtsanmaßung. Denn der Vorsitzende führe die Geschäfte des KSB laut Satzung. Es zeuge somit von Unkenntnis, dies infrage zu stellen.

Ansehen soll nicht erneut beschädigt werden

Die Auseinandersetzungen habe der geschäftsführende Vorstand nie in die Öffentlichkeit tragen wollen, macht Frank Müller deutlich. Immerhin zählen die 219 Mitgliedsvereine 25 186 Mitglieder (1. Januar 2020). Nachdem der KSB im Sommer 2014 schon einmal in die Schlagzeilen geraten war, soll das Ansehen nicht erneut beschädigt werden. Bereits vor sechseinhalb Jahren hatte der Kreissportbund Oberhavel um seine Glaubwürdigkeit gerungen. Diese war damals von Heidi Sommer erschüttert worden, die vier Wochen nach ihrem Rücktritt als Vorsitzende zum großen Rundumschlag ausgeholt hatte. In einem Schreiben an die Vereine hatte die Kremmenerin schwere Vorwürfe gegen die ehemaligen Mitstreiter erhoben. In dem sechsseitigen Papier war von falschen Abrechnungen, fehlenden Unterschriften des geschäftsführenden Vorstandes unter wichtigen Dokumenten sowie von fragwürdigen Gehaltszahlungen an Geschäftsführer Matthias Senger die Rede. „Die erhobenen Vorwürfe sind haltlos und können nachweislich entkräftet werden“, hatte die damalige stellvertretende KSB-Chefin Bianca Rippchen im Namen des Vorstandes seinerzeit versichert. Zu diesem Ergebnis kam die eigens dafür einberufene außerordentliche Mitgliederversammlung. Zudem gab es Regionalkonferenzen. Nachdem endlich Gras über die Sache gewachsen zu sein schien, brechen nun also erneut heftige Konflikte ans Tageslicht. Ausgang: offen.

