Am ersten Schultag nach den Sommerferien gab es in Oberhavel wieder Kontrollen der Polizei vor verschiedenen Bildungseinrichtungen. So zum Beispiel auch im Oranienburger Ortsteil Friedrichsthal. Vor der dortigen Grundschule hatte Polizeihauptkommissar Thomas Kreutzmann am Montag ein wachsames Auge auf den Verkehr und die Kinder. Schon nach wenigen Minuten bat er den ersten Vater zum Gespräch. Der hatte sein Auto im absoluten Halteverbot vor der Schule geparkt. Der Beamte erläuterte ihm die Verkehrssituation dort und wies auf die Gefahren hin, die durch das Halten und Parken in diesem Bereich entstehen können.

Besonderes Augenmerk legte Thomas Kreutzmann natürlich auf die Schulanfänger. „Die Kinder sind aufgeregt, da kann es schnell mal zu Unachtsamkeiten kommen“, so Kreutzmann. Auch die Mentalität einiger Verkehrsteilnehmer sei oftmals ein Problem. „Da pocht dann jeder auf sein Recht.“

Vor der Grundschule in Friedrichsthal sorgen Polizeihauptkommissar Thomas Kreutzmann und die Schülerlotsen für einen sicheren Schulweg. Quelle: Stefanie Fechner

Unterstützt wurde er bei seiner Kontrolle von den drei Schülerlotsen der Grundschule. Verkehrshelfer Jonas ist elf Jahre alt und geht in die sechste Klasse. Für ihn ist es das erste Jahr in dieser Funktion. „Auch wenn wir dazu eingeteilt werden, macht es trotzdem Spaß“, weiß er zu berichten. Auch der ebenfalls elfjährige Pepe nimmt seine Aufgabe ernst. „Hier hat man schon viel Verantwortung“, findet er. Mit den Kommandos „Auf!“ und „Zu!“ verständigen sich die jungen Verkehrshelfer in den gelben Sicherheitswesten untereinander, wenn sie die Straße sperren, um andere Kinder sicher passieren zu lassen. Aus Sicherheitsgründen ist die zulässige Höchstgeschwindigkeit in diesem Bereich von 6.30 Uhr bis 17 Uhr auf 30 km/h begrenzt.

Ein wenig aufgeregt sind auch die Eltern von Emily Bleil. Sie begleiten die Sechsjährige an ihrem ersten Schultag zum Klassenraum. Die präventive Taktik der Polizei befürworten Anne und Michael Bleil, auch wenn sie ihre Tochter auf jeden Fall noch eine Weile auf dem neuen Schulweg begleiten werden.

Anne und Michael Bleil begleiten ihre Tochter Emily am ersten Schultag. Die Präsenz der Polzei finden sie sehr lobenswert. Quelle: Stefanie Fechner

Die Schülerlotsen empfindet Familie Bleil als sehr positiv. „Schön, dass die Größeren Verantwortung für die Jüngeren übernehmen. Das gibt einem ein Gefühl der Sicherheit“, ist sich die Familie einig. Emily ist indes vor allem aufgeregt. Nach einer tollen Einschulungsfeier freut sie sich einfach „auf alles“, wie sie mit leuchtenden Augen berichtet. Die Kontrollen finden vor allem in den ersten zwei Schulwochen verstärkt statt, berichtet Polizeihauptkommissar Thomas Kreutzmann. „Bei den meisten Autofahrern reicht schon die Präsenz der Polizei aus“, erklärt er. Leider halte der Lerneffekt bei einigen Verkehrsteilnehmern nicht sehr lang. „Viele sind gerade morgens im Stress, haben es eilig.“ Daraus entstünden dann auch schon mal gefährliche Situationen. Auch am Nachmittag wird sich die Polizei verstärkt an den Schulen zeigen. Und auch mit Geschwindigkeitskontrollen sollten die Autofahrer verstärkt rechnen.

Für Familie Heckerott aus dem Löwenberger Land ist die Einschulung und der damit verbundene Weg zur Schule nach Löwenberg mittlerweile Routine. Der sechsjährige Norwin ist das dritte Kind von Jessica und Ronny Heckerott. „Wir konnten ja schon zweimal üben“ schmunzeln die beiden auf die Frage, ob sie noch nervös sind.

Für Familie Heckerott ist es bereits die dritte Einschulung. Aufgeregt sind sie daher nicht mehr. Nesthäkchen Norwin wird seinen Schulweg nach Löwenberg mit den beiden größeren Geschwistern meistern. Quelle: Stefanie Fechner

„Außerdem gehen die beiden älteren Geschwister ja in die selbe Schule. Alle drei passen gegenseitig auf sich auf“. Norwin wird seinen Schulweg mit einer von der Schule gestellten Sicherheitsweste in Angriff nehmen. Damit soll die Sichtbarkeit der Kinder erhöht und Autofahrer zur Vorsicht gemahnt werden. Der jüngste Spross der Familie freut sich vor allem auf die anderen Kinder – aber natürlich auch darauf, endlich lesen und schreiben zu lernen

Vor der Schule in Grüneberg hat die Gemeinde eine Fläche mit Halte- und Parkbuchten für Pkw bauen lassen. Dadurch wird die Verkehrssituation vor der Schule deutlich entspannt. Quelle: Bert Wittke

„Das hat die Gemeinde klasse hinbekommen“, sagt Hardy Franz und zeigt auf den neu geschaffenen Haltebereich und Parkplatz vor der Schule in Grüneberg. Der Revierpolizist aus dem Löwenberger Land hatte am Montagmorgen ein wachsames Auge auf das Treiben vor der Grundschule. „Früher habe ich mich davor immer gegrault, gibt der Beamte zu. Da habe früh, wenn die Kinder zum Unterricht gebracht wurden, immer Chaos geherrscht. Jetzt würden die Eltern von der Straße abbiegen und können ihre Pkw in einer der rund 20 Haltebuchten abstellen, während sie die Kids in die Schule bringen. Auch der Schulbusverkehr klappt reibungslos.

Die Kinder, die mit dem Bus vor der Schule in Grüneberg ankommen, werden von einer Lehrerin abgeholt. Am Montag erledigte dies Jeanette Färber. Quelle: Bert Wittke

Die Kinder werden von einer Lehrerin an der Haltestelle abgeholt. Am Montag erledigte das Jeanette Färber. Der Bus aus Richtung Teschendorf hält auf der Schulseite. Da kommen die Kinder mit dem Straßenverkehr gar nicht in Berührung. Dagegen müssen die Kinder, die mit dem Bus aus Richtung Falkenthal kommen, die Straße überqueren. Darauf achtet jeweils eine Lehrerin – am Montag mit der Unterstützung von Hauptmeister Hardy Franz.

