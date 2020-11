Wählen Sie das Foto der Woche für Oberhavel (48/2020)

Oberhavel

Vier Motive – darunter eines von MAZ-Leserin Vivienne Netzeband – stehen zur Auswahl für das „Foto der Woche“. Die MAZ-Leser entscheiden bei der nicht repräsentativen Wahl über das Siegerbild: Welches Motiv gefällt Ihnen am besten? Stimmen Sie ab – wir drucken das Bild am Wochenende in der MAZ ab. Für alle Umfrageteilnehmer gibt es zudem die Möglichkeit, an einer Verlosung teilzunehmen: Verlost wird auch im Monat November als Dankeschön fürs Mitmachen ein 50-Euro-Gutschein von Douglas. Zudem erhalten alle Umfrageteilnehmer die Möglichkeit, das MAZ+-Abo einen Monat kostenfrei zu nutzen. Die Teilnahmebedingungen erscheinen im Anschluss an die Teilnahme an der Umfrage.

Abstimmung bis Freitag 12 Uhr

Geben Sie Ihrem Favoritenbild Ihre Stimme. Die Abstimmung läuft bis Freitag (27. November 2020), 12 Uhr. Das Foto mit den meisten Leserstimmen wird in der Montagsausgabe der MAZ Oberhavel (28. November 2020) abgedruckt.

Leserfotos einsenden

Haben Sie auch ein Motiv für die Wahl zum „Foto der Woche“ aus der Region Oberhavel? Dann senden Sie es einfach zusammen mit den wichtigsten Informationen (Ihr Name, wo wurde das Bild gemacht) per E-Mail an oranienburg@maz-online.de.

Von Nadine Bieneck