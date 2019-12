Oberhavel

In Oranienburg wurde beim Volleyball gekämpft, in Friedrichsthal war Lichterlauf und in Glienicke wurden Pauken geschlagen – dabei sind sind tolle neuen Motive für die Wahl zu Oberhavels „Foto der Woche“ entstanden. Wie immer entscheiden die MAZ-Leser bei der nicht repräsentativen Wahl zum „Foto der Woche“. Welches Bild gefällt Ihnen am besten? Das Siegermotiv wird am Sonnabend in der MAZ Oberhavel abgedruckt.

Geben Sie Ihrem Favoritenbild Ihre Stimme. Die Abstimmung läuft bis Freitag (06. Dezember 2019), 12 Uhr. Das Foto mit den meisten Leserstimmen wird in der Wochenendausgabe der MAZ Oberhavel am Sonnabend (07. Dezember) abgedruckt.

Leserfotos einsenden

Haben Sie auch ein Motiv für die Wahl zum „Foto der Woche“ aus der Region Oberhavel? Dann senden Sie es einfach zusammen mit den wichtigsten Informationen (Ihr Name, wo wurde das Bild gemacht) per E-Mail an oranienburg@maz-online.de.

