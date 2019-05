Oberhavel

Die große Typisierungsaktion für die kleine Emma (1) aus Velten am Sonnabend, den 11. Mai, war ein großer Erfolg. 1154 potenzielle Stammzellspender ließen sich neu in die Datei der DKMS aufnehmen. Zudem kam an dem Tag in der Ofen-Stadt-Halle in Velten eine Riesen-Spendensumme von mehr als 18000 Euro zusammen. Die nicht repräsentative MAZ-Umfrage zu Oberhavels „Foto der Woche“ dreht sich daher in dieser Woche rund um diesen Tag, an dem Oberhavel einmal mehr Herz zeigte und zusammenrückte. Fünf Momente stehen stellvertretend für die Riesenveranstaltung zur Wahl als „Foto der Woche“. Welches ist Ihr Favorit? Stimmen Sie ab!

