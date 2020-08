Während der Fahrer schlief – Diebstahl aus einem Lkw auf der Raststätte Stolper Heide

Oberhavel

Zu einem Diebstahl aus einer Sattelzugmaschine ist es in der Nacht von Freitag, 23 Uhr, zu Sonnabend, 2 Uhr, auf der Raststätte Stolper Heide an der Bundesautobahn 111 gekommen.

Ein 45-jähriger Berufskraftfahrer hatte in dem angeführten Tatzeitraum seine Nachtruhe im Fahrzeug gehalten. Dabei schlief er in seiner Sattelzugmaschine, während beide Fahrzeugtüren geöffnet waren. Als er aufwachte, fehlten seine Geldbörse mit einer nicht unerheblichen Menge Bargeld und mit diversen personenbezogenen Dokumenten sowie eine Tasche seines Arbeitgebers samt diverser Unterlagen zur transportierten Fracht und dem Unternehmen. Die entwendeten Gegenstände, bis auf das Bargeld, konnten in Tatortnähe gefunden werden.

Von MAZonline