Oranienburg

Oberhavel wählt am 28. November einen neuen Landrat. Vier Kandidaten gibt es. Aber: Was macht so ein Landrat überhaupt? Die MAZ hat einmal zehn Fakten über dieses höchste Verwaltungsamt im Landkreis zusammengetragen. Zehn gute Gründe, warum es sich für die 179 000 Wahlberechtigten lohnt, den 1. Advent – und im Falle einer Stichwahl auch den 3. Advent – für einen Urnengang zu nutzen oder nach dem Eintreffen der Wahlbenachrichtigung Briefwahlunterlagen zu ordern und auszufüllen.

1.So wie die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in den Kommunen Chefs der Verwaltung sind, so leitet in Oberhavel Landrat Ludger Weskamp als Hauptverwaltungsbeamter das Landratsamt mit seinen 1260 Beschäftigten. Die Kreisverwaltung ist in vielen Bereichen als untere Landesbehörde der verlängerte Arm der Landes- oder Bundesministerien. Beispiele sind die Fachbereiche Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz, Bauordnung und Kataster, Umwelt, das Gesundheitsamt, das Straßenverkehrsamt, die Wasserbehörde, das Jugendamt und der Fachbereich Soziales und Integration. Zusätzlich übernimmt die Kommunalaufsicht für die Städte und Gemeinden eine rechtliche Beratungs- und auf Anfrage auch Kontrollfunktion. In den genannten Bereichen übernimmt der Landkreis sogenannte „Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung“.

Nahezu täglich Berührungspunkte mit dem Landkreis Oberhavel

2.Es gibt mehrere weitere Bereiche, in denen die aktuell rund 214 200 Einwohner des Landkreises nahezu tagtäglich Berührungspunkte mit den Aufgaben der Kreisbehörde und ihrer kreiseigenen Gesellschaften haben. Das sind die Krankenhäuser in Oranienburg, Hennigsdorf und Gransee sowie der komplette Rettungsdienst, die Abfallwirtschaft und beim ÖPNV der Busverkehr. Hinzu kommt in Oberhavel als sogenannte „Optionskommune“ das Jobcenter. Von den bundesweit 294 Landkreisen sind 114 Optionskommunen, in denen nicht die Arbeitsagentur des Bundes die Jobcenter betreibt.

Das Büro des Landrates. Hier wird im kommenden Jahr ein neuer Landrat oder – falls das Quorum nicht erreicht wird – möglicherweise eine Landrätin Platz nehmen. Quelle: Helge Treichel

3.Der Landrat hat zwar die Richtlinienkompetenz innerhalb der Verwaltung, indem er die personellen und organisatorischen Grundlagen für die zu leistende Arbeit schafft. Sein Dienstherr ist jedoch der Kreistag, dem aktuell 56 Mitglieder angehören und der wichtige Entscheidungen trifft, beispielsweise zu Haushaltsfragen. Der Landrat wiederum ist mit seinem Amt ein „geborenes“ Mitglied des Kreistages, das 57. Mitglied. Gemeinsam und im Benehmen mit dem Vorsitzenden des Kreistages, Wolfgang Krüger, stellt der Landrat die Tagesordnungen der Sitzungen auf und bereitet die Gremienarbeit vor.

Der Landrat als Gesellschafter

4.Der Landrat vertritt den Landkreis nach außen, zum Beispiel als Mitglied im Landkreistag, und ist Gesellschafter für die ­Gesellschaften des Landkreises. Die drei größten sind die Oberhavel Holding Besitz- und Verwaltungsgesellschaft mbH (OHBV), die Oberhavel-Kliniken GmbH mit insgesamt 1785 Beschäftigten und die Abfallwirtschafts-Union Oberhavel GmbH (AWU). Um die Arbeit aufzuteilen, ist Ludger Weskamp Aufsichtsratsvorsitzender der Oberhavel Kliniken, seine Dezernenten vertreten ihn bei der AWU und der OHBV. Die Oberhavel Holding ist seit 2015 ­zusätzlich für die Unterbringung der Asylbewerber im Landkreis ­zuständig, was die Tragweite der Aufgaben verdeutlicht. Auf diese Weise wurden nicht nur Unterbringungsmöglichkeiten, sondern in der Folge auch Wohnungen geschaffen.

Grundsteinlegung für die neue Rettungswache in Hennigsdorf Anfang Juni 2020: Detlef Troppens (l.), Geschäftsführer der Oberhavel Kliniken GmbH und der Rettungsdienst Oberhavel GmbH, mit Landrat Ludger Weskamp. Quelle: Landkreis Oberhavel

5.Der Landkreis Oberhavel ist Gesellschafter im Verkehrsverbund ­Berlin-Brandenburg (VBB) und der Landrat Aufsichtsratsmitglied. Ähnliches gilt für die ­Niederbarnimer Eisenbahn AG (NEB) ­sowie die Mittelbrandenburgische Sparkasse. Bei letzterer handelt es sich um eine öffentlich-rechtliche Zweckverbandssparkasse mit Sitz in ­Potsdam. Dem Zweckverband ­gehören die Landkreise Havelland, Oberhavel, Potsdam-Mittelmark, Teltow-Fläming, Dahme-Spreewald sowie die kreisfreien Städte Brandenburg an der Havel und die Landeshauptstadt Potsdam an.

Haushaltsvolumen: eine halbe Milliarde Euro

6.Der Landrat verantwortet einen Haushalt mit einem Volumen von fast einer halben Milliarde Euro. Der 346 Seiten umfassende Etatentwurf für die nächsten beiden Jahre weist im Ergebnishaushalt für das Jahr 2022 Erträge von rund 494 Millionen Euro aus, denen Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüberstehen. Im 2023 sind die Erträge mit 480 Millionen und die Aufwendungen mit rund 485 Millionen Euro beziffert. Die größten Aufwendungen liegen in den Bereichen Kinder- und Jugendarbeit, Grundsicherung für Arbeitssuchende mit jeweils mehr als 100 Milionen Euro sowie Soziales nach SGB XII mit 73 beziehungsweise 75 Millionen Euro. Es folgen die Bereiche Schulen, Wirtschaftsförderung (insbesondere Breitbandausbau), Abfallwirtschaft und ÖPNV.

Mehrere Landesstraßen werden zu Kreisstraßen. Quelle: Irina Schmidt

7.Der Landkreis Oberhavel verantwortet und bewirtschaftet derzeit 15 Kreisstraßen mit einer Gesamtlänge von aktuell 126,7 Straßenkilometern. Hinzu kommen 11,5 Kilometer straßenbegleitende Radwege, für deren ordnungsgemäßen Zustand der Landkreis Oberhavel verantwortlich ist. Bis zum Jahr 2024 wird der Landkreis Oberhavel auf Grundlage der im Jahr 2019 geschlossenen öffentlich-rechtlichen Rahmenvereinbarung weitere Landesstraßen vom Land Brandenburg übernehmen und dann etwa 169,5 Straßenkilometer verantworten.

Träger von 17 Schulen, Tendenz steigend

8.Der Landkreis Oberhavel ist Träger der Schülerbeförderung und von 17 Sekundarschulen in Oberhavel. Im Landkreis gibt es 74 Schulen, davon 13 in freier Trägerschaft. Allein 17 weiterführende Schulen (Sekundarstufe I und II) hat der Landkreiseine bislang in seine Trägerschaft übernommen, weitere sind im Gespräch.

9.Es gibt verschiedene Wege, wie der Landrat sein Amt abgeben kann – die Abwahl und die Entlassung. Bei einer Abwahl mit qualifizierter Mehrheit behält der oder die Betroffene alle Versorgungsansprüche auf Lebenszeit. Ludger Weskamp (SPD) hat einen Antrag auf Entlassung gestellt, der mehrheitlich beschieden wurde. In diesem Fall verzichtete er auf sämtliche im öffentlichen Dienst erworbene Versorgungsansprüche. Weskamp wird zum Jahreswechsel Präsident des Ostdeutschen Sparkassenverbandes.

Scheitert die Direktwahl, entscheidet der Kreistag

10.Für die Wahl des neuen Landrates in Oberhavel gelten konkrete Bedingungen: Um gewählt zu werden, muss einer der vier Kandidaten mehr als die Hälfte der Stimmen auf sich vereinigen. Diese wiederum müssen einem Anteil von 15 Prozent der 179 000 Wahlberechtigten entsprechen. Wird dieses Quorum auch in der Stichwahl nicht erreicht, gibt es ein völlig neues Bewerbungsverfahren, an dessen Ende der Kreistag entscheidet.

Von Helge Treichel