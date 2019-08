Oberhavel

Zur Landtagswahl am Sonntag, 1. September, können die Einwohner Oberhavels von 18 Uhr an die vorläufigen Wahlergebnisse online mitverfolgen. Unter der Internetadresse www.oberhavel.de/wahlen werden dafür die Ergebnisse für die Wahlkreise 7 bis 10 insgesamt und für den jeweiligen Wahlbezirk veröffentlicht.

Die Daten werden bis zum vorläufigen Endergebnis laufend aktualisiert. Die Zahlen werden zudem in anschaulichen Diagrammen aufbereitet.

Dazu erfasst die Wahlorganisationssoftware alle abgegebenen Stimmen und Enthaltungen und meldet sie an den Landkreis und an das Land. Die Wahlkreise umfassen den Landkreis Oberhavel, die Städte Lychen, Templin sowie die Gemeinde Boitzenburger Land ( Uckermark).

Votemanager ersetzt die App Wahlsupport

Nutzer mobiler Endgeräte können sich die App „ Votemanager“ herunterladen. Wer noch die alte Wahl-App „Wahlsupport“ installiert hat, wird automatisch zum „ Votemanager“ umgeleitet. Der Suchbegriff ist „ Oberhavel“.

Mehr als 192 000 Wahlberechtigte sind aufgerufen, an die Urnen zu treten. Ihre Stimme können sie in 255 Wahllokalen beziehungsweise per Briefwahl abgeben. Für die Erstimme treten 25 Direktbewerber an. Elf Parteien werben um die Zweitstimme.

Dank an hunderte Helfer

Bei der vorigen Landtagswahl 2014 hatten sich an der Landtagswahl 46,2 Prozent der Wahlberechtigten in den Wahlkreisen beteiligt. Die Kreiswahlleiter Rudi Mießner und Patrick Repke bedanken sich bereits bei hunderten Helfern in den Wahlkreisen: „Es ist bereits die zweite Wahl in diesem Jahr. Ohne das Engagement der vielen Ehrenamtlichen wäre die Durchführung nicht möglich.

Landrat Ludger Weskamp appelliert an alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger im Landkreis: „Es geht um die demokratische Zukunft unseres Landes. Bitte gehen Sie wählen, Ihre Stimme ist wichtig. Oberhavels Landtagsabgeordnete können den Rahmen für viele Themen, die uns unmittelbar in der Region betreffen, abstecken. Für die weitere Entwicklung in den Kommunen vor Ort ist eine starke Wahlbeteiligung enorm wichtig. Verschenken Sie nicht Ihren Einfluss darauf.“

Von MAZ-Online