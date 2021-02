Wahlkreis 58: Falkenseer Finn Kuhne als SPD-Kandidat für Bundestagswahl nominiert

Havelland

Im Rahmen einer digitalen Videokonferenz nominierte der Ortsverband Hennigsdorf (Oberhavel) am Donnerstagabend den Falkenseer Finn Kuhne einstimmig als Kandidaten für den Wahlkreises 58 (Oberhavel/Osthavelland) bei der am 26. September 2021 anstehenden Bundestagswahl. Vier bislang bekannte Kandidatinnen und Kandidaten hätten sich in den vergangenen Monaten dem Ortsverband vorgestellt, teilte dieser mit. Nach kurzer intensiver Diskussion hätten sich in der Videokonferenz alle Teilnehmer für den 23-jährigen Finn Kuhne, der für die SPD in der Stadtverordnetenversammlung Falkensee sitzt, ausgesprochen.

23-Jähriger weist bereits bewegte Vita auf

Nach Auffassung des Ortsverbandes Hennigsdorf rage er aus der Zahl der Bewerberinnen und Bewerber für die Bundestagswahl am 26. September „noch heraus“. Seine Biografie lese sich trotz des jungen Alters „wie die eines alten Hasen". Kuhne absolvierte nach Abitur und Auslandserfahrung eine Ausbildung zum Tischler, trat in die SPD ein und engagiert sich dort in vielerlei Bereichen. Aktuell studiert der 23-Jährige und besetzt den stellvertretenden Fraktionsvorsitz der SPD Falkensee.

Anzeige

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Besonders beeindruckt zeigte sich der Ortsverein von der Empathie, die Finn Kuhne seit August 2020 an den Tag legt. „Er hat die Zeichen der Zeit erkannt, ist in den sozialen Netzwerken aktiv und bekannt, sucht und findet Mitstreiter“, so der Hennigsdorfer Ortsverband. Sein Ziel sei es, „den Wahlkreis für die SPD wieder zu gewinnen – und nicht die Schadensbegrenzung“. Bemerkenswert bei der Nominierung durch den Ortsverband sei zudem die Zustimmung aus allen Altersbereichen gewesen. Der Falkenseer habe Jung und Alt insbesondere durch seine ausgeprägte Fähigkeit zur Kommunikation überzeugt, „er geht auf Leute zu“.

Von Nadine Bieneck