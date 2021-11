Waldbrände in Brandenburg: So bereitet sich die Feuerwehr auch in Oberhavel vor

Seilershof

Brandenburg und damit auch das Oberhavel hat ein hohes Waldbrandrisiko. Die Gefahr für die Wälder setzt immer früher im Jahr ein. Im Jahr 2018 beispielsweise brannte es schon im März das erste Mal, insgesamt rückte die Feuerwehr in diesem Jahr 489 Mal zu Löscheinsätzen an. „Wir hatten damals eine Situation, die sehr außergewöhnlich war“, so Frank Kliem, Vizepräsident im Landesfeuerwehrverband Brandenburg und mit seiner Familie in Seilershof zu Hause.

Eine Fläche von rund 300 bis 400 Hektar wurde bei einem Großbrand bei Treuenbrietzen erfasst. Es galt damals als der flächenmäßig größte Brand der Bundesrepublik seit den 1990er Jahren. Die Autobahn zwischen Berlin und Leipzig musste gesperrt werden, es gab erhebliche Auswirkungen auf Verkehr und Logistik.

Waldbrand durch selbstentzündete Munition ist dritthäufigste Grund

Brandenburg besitzt etwa eine Millionen Hektar Wald – das entspricht 37 Prozent der Landesfläche. Unter allen deutschen Bundesländern ist es das Land mit den meisten Waldbränden. Brandenburg habe zudem viele Gebiete, in denen vermehrt Munitionsbestände aus dem zweiten Weltkrieg schlummern. „Das alles stellt die Landesfeuerwehren vor besondere Herausforderungen“, so Kliem. Bestes Beispiel in diesem Jahr war der Brand bei Bötzow. Das Feuer war auf einem munitionsbelasteten Gelände ausgebrochen. Die Feuerwehr ist deshalb nicht herangekommen.

Dass sich ein Wald durch Munition selbst entzündet, ist der dritthäufigste Grund für einen Waldbrand in Brandenburg. Im Jahr 2019 ist Selbstentzündung durch Munition in fünf Prozent der Fälle die Ursache für einen Brand. In 18 Prozent der Fälle ist es Brandstiftung, in 47 Prozent ist der Grund unbekannt. Trotzdem hat man in den munitionsbelasteten Gebieten die meisten Waldbrände.

Löscharbeiten sind hier besonders schwierig: „Die Munition, die einen halben Meter unter der Erde liegt, die können wir nicht erkennen“, so Frank Kliem. Die Gefahr, dass die Einsatzkräfte zu Schaden kommen, ist sehr hoch. „Das Land Brandenburg weiß um dieses Erbe.“ Zurecht habe man in diesen Gebieten festgelegt, dass dort bei Löscharbeiten ein Mindestabstand von 1000 Metern einzuhalten ist. Die Löschmittel können dort nur aus der Luft eingesetzt werden.

Löscharbeiten aus der Luft sind sehr komplex

In der Vergangenheit hat das Land Brandenburg für solche Lufteinsätze sogenannte „Bambi Buckets“ angeschafft. Das sind spezielle Löschwasserbehälter für Hubschrauber, die aus überdimensionalen Wasserbehältern auf der Erde Wasser abschöpfen können. Die Löscharbeiten aus der Luft sind sehr komplex. Wenn es den Einsatzkräften nicht gelingt schnell und effektiv zu löschen, müssen sie sich an Stellen zurückziehen, an denen keine Munitionsgefährdung vorhanden ist. Dabei müssen oftmals riesige Waldflächen als verloren aufgegeben werden.

Die Einsatzkräfte bauen dann Riegelstellungen auf, um zu verhindern, dass angrenzende Ortschaften vernichtet werden. Dabei handelt es sich um Taktiken, um das Übergreifen eines Brandes auf einen anderen, noch nicht brennenden Bereich zu unterbinden. In Brandenburg sehe man es vielerorts, dass die Häuser mitten im Wald stehen. Das stelle eine große Gefahr nicht nur für einzelne Häuser, sondern ganze Ortschaften dar.

Die Arbeit der Einsatzkräfte habe neben den Löscharbeiten immer eine weitere Dimension: „Man kann sich nur vorstellen, was in den Köpfen der Bewohner solcher Ortschaften vorgeht. Sie haben Angst nach der Evakuierung zurückzukommen und vor dem Nichts zu stehen.“

Von Franziska von Werder