Wolfslake

Erst am späten Montagabend waren die Lösch- und Aufräumarbeiten von Feuerwehr und Polizei in Folge des Waldbrandes direkt neben der Autobahnraststätte Wolfslake am westlichen Berliner Ring A10 beendet. Gegen 14.15 Uhr war von dort der Brand eines rund drei bis vier Hektar großen Waldstückes direkt neben dem Rasthof gemeldet worden, der in Folge zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei sowie zur Vollsperrung der A10 im Bereich der Raststätte Wolfslake führte. Erst am späten Abend, gegen 22.20 Uhr, konnte der westliche Berliner Ring an dieser Stelle für den Verkehr wieder freigegeben werden. 23.20 Uhr gab die Polizei schließlich auch den Rasthof Wolfslake West wieder uneingeschränkt frei, der zuvor für die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei als Sammel- und Einsatzort genutzt worden war. Am frühen Dienstagmorgen wurde gegen 7.30 Uhr im Bereich der Abfahrt Wolfslake eine Nachkontrolle durch die Feuerwehr durchgeführt, nach der die Feuerwehr Entwarnung geben konnte.

Rund drei bis vier Hektar Wald standen nahe des Rasthofes in Flammen. Quelle: Freiwillige Feuerwehr Velten

Mit zwölf Einsatzwagen und einem Hubschrauber, der sowohl die Brand- und Rauchrichtung als auch die Flächenausrichtung der Flammen aus der Luft dokumentierte, war die Polizei vor Ort im Einsatz. Die Feuerwehren aus der Region rückten zum Großeinsatz an den Brandort aus. Aus dem Landkreis Oberhavel waren die Wehren aus Hennigsdorf, Velten, Marwitz, Staffelde, Eichstädt, Vehlefanz und Bötzow vor Ort im Einsatz, aus dem Havelland rückten die Wehren aus Falkensee, Schönwalde, Nauen und Ketzin an, die Kameraden aus Friesack wurden im Laufe des Nachmittags zusätzlich angefordert. Auch die auf Autobahneinsätze spezialisierte Feuerwehr aus Brieselang hielt sich für eine etwaige Anforderung in Bereitschaft. Die Einsatzkräfte löschten zeitweise auch von der Autobahn aus.

Durch den Waldbrand kam es zu Rauch- und Sichtbehinderungen entlang der angrenzenden A10, so dass diese voll gesperrt werden musste. Quelle: Freiwillige Feuerwehr Velten

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen im Fall der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen. Der Ausbruchsort des Brandes wurde „im ganz engen Umfeld des Rasthofes“ ermittelt, wie ein Sprecher der Polizeidirektion West am Dienstmorgen mitteilte. Der Verdacht, dass Nutzer der Raststätte das Feuer verursacht haben, liegt daher nahe.

Auf dem westlichen Berliner Ring kam es in Folge der stundenlangen Vollsperrung aufgrund von Rauch- und Sichtbehinderung durch den Waldbrand zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Zu Folgeunfällen kam es aufgrund des besonnenen Verhaltens der Verkehrsteilnehmer jedoch nicht, „das hat gut geklappt“, so der Polizeisprecher.

Von MAZonline