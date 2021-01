Oberhavel

Drei Ehrenpokale für herausragende sportliche Leistungen vergibt der Landkreis Oberhavel in jedem Jahr. Gewürdigt werden damit verdienstvolle Leistungen von Sportvereinen, Sportabteilungen sowie Einzelpersonen. Eine Übergabe der Pokale war Ende 2020 aufgrund der Coronabeschränkungen nicht mehr möglich. Die Übergabe fand deshalb am 26. Januar in einem kleinen Rahmen und vor Ort beim jeweiligen Verein statt.

Insgesamt zwölf Vorschläge für die Vergabe der Ehrenpokale hatten die Kreisverwaltung bis zum Stichtag am 15. November 2020 erreicht. Die fünfköpfige Jury hat sich mehrheitlich für die folgenden Preisträger entschieden: Ehrenpokal des Landrates für die Kinder- und Jugendsportabteilung des Jahres 2020.

Ehrung für die Hennigsdorfer Ringer

Den Ehrenpokal des Landrates für die Kinder- und Jugendsportabteilung des Jahres 2020 geht an die Nachwuchsabteilung des 1. Hennigsdorfer Ringervereins e.V.: „Die sportlichen Erfolge der Nachwuchsabteilung in den vergangenen Jahren sowie der unermüdliche Einsatz der Trainier führte dazu, dass der Verein seit mehreren Jahren Landesleistungsstützpunkt des Brandenburger Ringerverbandes ist“, heißt es in der Begründung der Jury. Die Nachwuchsabteilung mit etwa 60 Mädchen und Jungen besteht aus drei Trainingsgruppen, die sich in der Vergangenheit an zahlreichen Turnieren beteiligt haben.

Trotz der Coronapandemie konnte die Nachwuchsabteilung im vergangenen Jahr an acht Ringerturnieren teilnehmen und tolle Erfolge erzielen. Darunter waren 14 Goldmedaillen, zwölf Silbermedaillen und acht Bronzemedaillen, außerdem ein erster Platz bei den Norddeutschen Meisterschaften, ein zweiter Rang bei den Mitteldeutschen Meisterschaften und eine weitere zweite Platzierung bei den Landesmeisterschaften in Sachsen-Anhalt. Mehr als 20 Nachwuchssportlerinnen und -sportler zählen aktuell zum Landeskader. Zudem konnten bereits zahlreiche Talente an die Sportschule in Frankfurt/Oder entsandt werden, die damit zu den erfolgreichen Nachwuchstalenten des Landes Brandenburg gehören. Den Pokal überreichte Landrat Ludger Weskamp im Beisein von Hennigsdorfs Bürgermeister Thomas Günther persönlich.

Ehrenpokal des Kreistagsvorsitzenden für die Sportabteilung des Jahres 2020

Der Ehrenpokal des Kreistagsvorsitzenden für die Sportabteilung des Jahres 2020 geht an die 1. Männermannschaft der Fußballabteilung des SV Eintracht Gransee e.V. Die Mannschaft landete 2017 mit einer Handvoll Spielern am Tabellenende der 2. Kreisklasse. Damit stand Andre Bruns als neuer Trainer vor einer riesigen Herausforderung. Mit viel Energie, Fleiß und Herzblut holte er neue Mitglieder, darunter Spieler aus der Landesklasse und neu zugewanderte Immigranten in den Verein. Für sie verzichtet der Trainer auf seine Trainerpauschale und unterstützt stattdessen vier Immigranten, damit diese unter anderem die Fahrten aus Berlin finanzieren können. Der Kader wuchs dadurch in kurzer Zeit von zehn auf derzeit 23 Kräfte. Dabei schaut die Mannschaft nicht nur auf eigene Erfolge, sondern unterstützte in der Saison 2029/2020 den SV Badingen mit drei Spielern, damit der Spielbetrieb dort durchgeführt werden kann. Für die kommende Spielzeit plant der Verein, eine 2. Männermannschaft in der Spielgemeinschaft Gransee/ Badingen anzumelden.

Den Pokal überreichte der Vorsitzende des Kreistags, Dr. Wolfgang Krüger, im Beisein des Amtsdirektors des Amtes Gransee und Gemeinden, Frank Stege, persönlich. Ehrenpokal des Dezernenten für Service, Finanzen und Digitalisierung für besondere Verdienste im Sportgeschehen 2020.

Auszeichnung für Forst Borgsdorf

Der Ehrenpokal des Dezernenten für Service, Finanzen und Digitalisierung für besondere Verdienste im Sportgeschehen 2020 geht an Michael Reichert vom FSV Forst Borgsdorf e.V. Der Verein startete bereits kurz nach dem Beginn der Pandemie, am 14. März 2020, seine ehrenamtliche Hilfsaktion „Corona-Botengänge für Risikogruppen“. Mit Aushängen machte er auf das Angebot aufmerksam. Wer die darauf angegebene Rufnummer wählte, erreichte das langjährige Vereinsmitglied Michael Reichert – und erhielt bei jeglicher Art von Unterstützungsfahrten Hilfe. „Dabei wurden nicht nur Einkaufsfahrten erledigt, sondern auch Arzt- oder Behördentermine ermöglicht“, heißt es in der Begründung der Jury.

Michael Reichert realisierte mehr als 50 Einkaufsfahrten, Arzt- oder Behördentermine und pflegte zusätzlich ehrenamtlich einen über 80-jährigen bettlägerigen Nachbarn nach einer Knieoperation. „Eine außergewöhnliche außersportliche Leistung und selbstlose Solidarität im Hinblick auf die Unterstützung hilfebedürftiger Mitbürger in der Coronazeit“, wertete die Jury. Den Pokal überreichte der Dezernent für Service, Finanzen und Digitalisierung, Matthias Rink, im Beisein des Vorschlaggebers und Hohen Neuendorfer Bürgermeisters, Steffen Apelt, persönlich.

