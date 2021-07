Warmer Geldregen: Land unterstützt Ofenmuseum und Ziegeleipark

Oberhavel

Das Kulturministerium unterstützt zehn herausragende brandenburgische Museen in diesem Jahr mit 250 000 Euro – darunter sind aus dem Landkreis Oberhavel das Ofen- und Keramikmuseum in Velten und der Ziegeleipark Mildenberg. Im Veltener Museum wird jeder Euro gebraucht, denn derzeit wird das Gebäude soll für rund 6,4 Millionen Euro denkmalgerecht saniert. Insgesamt gibt es sieben Bauabschnitte. Frühestens Ende 2023 soll die Bausubstanz des altehrwürdigen Hauses gesichert sein.

Mit der Strukturförderung soll ein wichtiger Beitrag zu einer nachhaltigen Stabilisierung von Museen mit landesgeschichtlich besonders relevanten Angeboten geleistet werden. Das Förderprogramm wurde gemeinsam mit dem Brandenburgischen Museumsverband entwickelt. Mit dem in diesem Jahr neu gestarteten Museumsstrukturprogramm werden insbesondere Museen unterstützt, die eine besondere Relevanz für die Darstellung der Landesgeschichte und überregionale Bedeutung haben. Das sind vor allem Spezialmuseen, beispielsweise für die Geschichte von Industrie und Technik.

Viele sind zu einem großen Teil Gründungen der 1990er Jahre – meistens von Vereinen getragen und oft personell wie finanziell ungenügend abgesichert. Die Strukturförderung des Kulturministeriums soll die Arbeitsbedingungen verbessern und die Attraktivität der Museen erhöhen. Die Einrichtungen können im Rahmen des Programms zusätzliches Personal einstellen, um die Bereiche Ausstellungsarbeit, Sammlungserschließung und Forschung, Besucherorientierung, Museumspädagogik oder Marketing zu stärken.

Eine bunte Museumslandschaft

„Brandenburgs Museumslandschaft ist mit ihren rund 400 Museen bunt, vielfältig und dank jährlich rund 3,8 Millionen Besucherinnen und Besuchern außerordentlich beliebt“, erklärt Kulturministerin Manja Schüle. Die Museen leisteten eine kulturelle Grundversorgung in den Städten. „Sie sind identitätsstiftend und im ländlichen Raum oft die wichtigsten kulturellen Einrichtungen, die gleichzeitig eine soziale Funktion übernehmen. Deshalb freue ich mich sehr, dass die Landesförderung für brandenburgische Museen mit der Strukturförderung einen weiteren wichtigen Baustein bekommen hat.“ Damit erhielten die Einrichtungen die Möglichkeit, zusätzliches Personal einzustellen und ihre Arbeit weiter zu professionalisieren. „Es sind Sommerferien, es ist Urlaubszeit: Nutzen Sie die Gelegenheit für einen an- und aufregenden Museumsbesuch in unserem Land!“, so die Ministerin.

„Mit seinem neuen Strukturförderprogramm geht das Land Brandenburg einen wichtigen Schritt in Richtung auf eine dezentrale, nachhaltige Landesförderung für Museen, die die institutionelle Förderung von Landesmuseen und den Unterhalt von Gedenkstätten und Landesmuseumsstiftungen ergänzt, erklärte indes Susanne Köstering, Geschäftsführerin des Brandenburgischen Museumsverbandes e.V.

Von Marco Paetzel