Es wird langsam weihnachtlich – auch bei unseren Motiven zur Wahl von Oberhavels „Foto der Woche“. Außerdem zur Wahl stehen heitere Fußballfans in Leegebruch und das Schwimmbad-Kino in Hennigsdorf. Die MAZ-Leser entscheiden, das Siegerbild landet am Sonnabend in der Zeitung!