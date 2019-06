Fürstenberg

Die Stadt Fürstenberg trägt den Beinamen „ Wasserstadt“. Das wird in jedem Jahr am zweiten Juliwochenende gefeiert. Zum 23. Mal ist der Ort Gastgeber für das Spektakel direkt am Schwedtsee und am Röblinsee.

Maritimes Programm für jedermann

Bei der Veranstaltung sollen maritime, kulturelle und sportliche Programmpunkte für alle Generationen miteinander verbunden werden. Vom 12. bis 14. Juli erwartet die Besucher ein gefülltes Programm. Befreundete Vereine aus Deutschland feiern gemeinsam mit der Fürstenberger Schützenzunft ihr großes Schützenfest auf dem Festgelände. Shows und Konzerte mit Olaf Berger und Wolfgang Ziegler, die Söhne der SMOKIE-Legenden mit ihrem Spirit of Smokie, den Beaters mit Welt-Hits der Fab Four, Christian (bekannt aus KIKA) mit seinem Kinder Mitmachtanzprogramm, Blas- und Fanfarenmusik und Uwe Schock sorgen für Stimmung auf den Bühnen in der Stadt und nahe der Seeufer.

Musik und Lasershow

Zum zweiten Mal gibt es am Freitag mit der Veranstaltung House am See 3.0 etwas für das junge Publikum. Neben House, gibt es Elektro, Oldschool, Deep, Minimal, Hip Hop und Goa von den Plattentellern. Mit Spannung erwartet wird die Original-Spaßbootregatta. Die Teilnehmer präsentieren ihre schwimmenden Kreationen. Die Wasserfestnacht findet ihren Abschluss mit einer Lasershow, die den gesamten Stadtpark zur Aktionsfläche macht, sowie einem Wasserhöhenfeuerwerk mit anschließender Mitternachtsparty.

Wasserlauf durch Fürstenberger Seenland

Sportlicher Höhepunkt wird der zum 11. Mal stattfindende Wasserfestlauf sein, der in der Innenstadt vom Stadtpark startet. Um 10 Uhr machen sich die Läufer auf die Strecke durch das Fürstenberger Seenland. Egal ob 8 oder 15 Kilometer – die Teilnehmer erleben neue Herausforderungen auf dem vermessenen Kurs.

Ausklang am Sonntag

Am Sonntag lädt zum Ausklang ein Frühschoppen am Schwedtseeufer mit Chorgesang, Blasmusik und Countryrhythmen ein. Regionale Gastronomen vom Tourismusverein Fürstenberger Seenland sogen für kulinarische Genüsse. Auf dem Programm stehen zudem weitere Aktionen wie Vorführungen verschiedener Vereine, Angelwettbewerbe oder Kinder-Mitmachangebot

Von MAZonline