Oberhavel

Der Sommer macht gerade Pause und Oberhavels Seen danken es ihm. Die Ergebnisse der dritten mikrobiologischen Badegewässerkontrolle der Saison vom 1. und 2. Juli 2019 haben keinerlei Beanstandungen ergeben. In den Badegewässern wurden Temperaturen zwischen 21,2 °C im Röblinsee in Fürstenberg und 25,9 °C im Haussee in Himmelpfort gemessen. Die Sichttiefen waren bis auf wenige Ausnahmen gut und lagen in zwölf Badegewässern über einem Meter.

Für die kommende Woche sind wieder heiße Temperaturen vorausgesagt. Dann kann es auf Grund der hohen Temperaturen und bei intensiver Sonnenstrahlung zu einer vermehrten Algenbildung in den Badeseen kommen. Da nicht alle Gewässer, die zum Baden einladen, durch das Gesundheitsamt auf deren Qualität überprüft werden, bitten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsamtes alle Badegäste darum, selbst auf die Wasserqualität und Anzeichen der Algenbildung zu achten. Algenmassenentwicklungen kann man an einer bläulich-grünen Trübung des Wassers erkennen. Als Faustregel gilt: Gehen Sie nicht dort baden, wo Sie Ihre Füße im knietiefen Wasser nicht mehr sehen können.

Die Ergebnisse (Wo?, Sichttiefe? Wassertemperatur?)

Bernsteinsee, Velten 0,40 23,4

Großer Stechlinsee, Stechlin, OT Neuglobsow 1,20 22,4

Große Plötze, Löwenberger Land, OT Neuendorf 1,20 25,2

Großer Wentowsee, Zehdenick, OT Marienthal 0,30 25,6

Haussee, Fürstenberg, OT Himmelpfort 0,80 25,9

Kiessee, Mühlenbecker Land, OT Schildow 0,70 24,0

Kleiner Wentowsee, Gransee, OT Seilershof 0,30 22,5

Lehnitzsee, O’burg 0,80 25,6

Menowsee, Fürstenberg, OT Steinförde 1,20 23,5

Moderfitzsee, Fürstenberg, OT Himmelpfort 0,50 25,1

Mühlensee, Liebenwalde 0,90 25,6

Nieder Neunendorfer See, Hennigsdorf, OT Niederneuendorf0,50 24,5

Peetschsee, Fürstenberg, OT Steinförde 1,20 23,8

Rahmer See, Mühlenbecker Land, OT Zühlsdorf 1, 20 24,2

Röblin See, Fürstenberg 1,20 21,2

Roofen See, Stechlin, OT Menz1,20 23,2

Stolpsee, Fürstenberg, OT Himmelfport, Fürstenberger Straße 0,90 25,2

Stolpsee, Fürstenberg, OT Himmelpfor, Campingplatz 1,10 24,8

Waldbad, Zehdenick, Neuhof 0,80 24,8

Waldsee, Oranienburg, OT Germendorf 0,80 23,8

Baalensee, Fürstenberg1,20 23,7

Briese See, Birkenwerder, OT Briese 0,70 21,3

Grabowsee, Oranienburg, OT Schmachtenhagen 1,20 26,4

Havel, Fürstenberg, OT Bredereiche 0,90 25,4

Havel, Fürstenberg, OT Zootzen 1,10 24,5

Wutzsee, Liebenwalde, OT Hammer 1,20 24,9

Von MAZonline