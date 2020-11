Wasserzähler, Wasserdruck, Wasserhärte: OWA-Chef Fredrich beantwortet Dauerbrenner-Fragen

Havelland

Rund 140 000 Einwohner versorgt die Osthavelländische Trinkwasserversorgung und Abwasserbehandlung GmbH (OWA) im Havelland und in Oberhavel mit Trinkwasser, entsorgt zudem deren Abwasser. Dafür wachen die 130 OWA-Mitarbeiter über mehr als 1000 Kilometer Rohrlänge. „Die Zufriedenheit unserer Kunden ist uns enorm wichtig“, sagt Günter Fredrich, der die OWA als Geschäftsführer leitet. Aus diesem Grund „führen wir regelmäßig Kundenbefragungen durch, um zu erfahren, wo den Leuten der Schuh drückt.“

Viel positives Feedback und einige Dauerfragen

Die Auswertung der jüngsten Befragung laufe noch, dafür seien tausend Haushalte angeschrieben worden. „Wir haben überwiegend positive Rückmeldungen erhalten“, berichte Fredrich, massive Beschwerden gebe es nur selten. Dennoch kommen immer wieder Fragen zu bestimmten Themenbereichen auf, weiß der OWA-Chef. Natürlich wolle man die Kunden mitnehmen und Unklarheiten aufklären. Aus diesem Grund erklärt Fredrich im MAZ-Gespräch schon vor Ende der endgültigen Auswertung der Kundenbefragung immer wieder aufkehrende Fragen.

Wasserzähler werden nicht nur abgelesen, sondern auch gecheckt

„Ein großer Schwerpunkt der Rückfragen betrifft das Ablesen der Wasserzähler“, weiß er. Dieser Vorgang solle möglichst durch die Mitarbeiter der OWA vorgenommen werden. Denn „sie lesen nicht nur die aktuellen Zählstände ab, sondern erfassen gleichzeitig auch den Zustand der Anlage“, erklärt Fredrich. Gebe es da Handlungsbedarf, könne die OWA rechtzeitig und zeitnah reagieren. „Wir sehen das daher vor allem auch unter dem Gesichtspunkt der Vorbeugung.“ Im schlimmsten Fall kann so einen Notfall vermieden werden, wenn die Geräte nicht mehr einwandfrei funktionieren. Fredrich weist jedoch auch darauf hin, dass die Zählstände dennoch auch bei Terminproblemen durch die Kunden mit Hilfe der Termin-Benachrichtigungskarte, per E-Mail oder online gemeldet werden können.

Heiße Sommer: Wasserdruck sinkt zu Spitzenverbrauchszeiten

Etliche OWA-Kunden beschäftigt zudem der mitunter sinkende Wasserdruck in den Trinkwasserleitungen in den Sommermonaten. Günter Fredrich weiß darum und hat auch den Hauptgrund dafür parat: In der heißen Sommerzeit der vergangenen Jahre sei der Wasserbedarf aufgrund zusätzlicher Gartenbewässerungen enorm gestiegen, sagt er und unterstreicht dies mit Zahlen. „Im Jahr 2018 gab es in unserem Einzugsbereich einen Trinkwasserverbrauch von rund 6,4 Millionen Kubikmetern. 2019 lag der Verbrauch bereits bei 7,4 Millionen Kubikmetern.“ Schon jetzt ist absehbar: 2020 geht diese Zahl weiter in die Höhe. „Bis jetzt wurden zum Vergleichszeitraum des Vorjahres 360000 Kubikmeter Trinkwasser mehr als 2019 verbraucht“, sagt Fredrich. Regelmäßig werde in den Ausbau des Netzes investiert, „sonst hätten wir die vergangenen drei Sommer nicht so gut überstanden“, sagt der OWA-Chef. Ins Trinkwassernetz seien seit Gründung der OWA 93 Millionen Euro in Leitungen und Wasserwerke gesteckt worden, ins Abwassernetz gar 220 Millionen Euro. Vornehmlich aus den Regionen Marwitz und Eichstätt (beide Oberhavel) seien in den vergangenen Monaten Meldungen bezüglich des sinkenden Wasserdrucks eingegangen. In Marwitz betreffe dies ein Neubaugebiet mit unzureichenden Zuleitungen. „Da wurde inzwischen nachgebessert, das Problem sollte also seit dem Spätsommer behoben sein“, sagt Fredrich. In Eichstätt sei der Wasserdruck laut OWA „nach wie vor ausreichend“. Hier würden jedoch die Leitungen auf den einzelnen Grundstücken für einen sinkenden Druckabfall in den Spitzenzeiten sorgen. Die Nachbesserungen durch die OWA seien daher „auf Dauer nicht die einzige Lösung, wenn die Leute da nicht auch in ihren Häusern nachbessern“, erklärt Fredrich.

Weicheres Wasser würde erhebliche Preissteigerung bedeuten

Immer wieder merken OWA-Kunden zudem an, dass das Wasser sehr hart sei. „Wir arbeiten ausschließlich mit Grundwasser. Darin sind natürliche Härtebildner, verursacht durch natürliche Minerale, enthalten“, erklärt Fredrich. Die machen das Wasser hart. Gesundheitlich sei das kein Problem, „hartes Wasser ist zum Trinken sogar gesünder“, so der OWA-Chef. Technisch sei es möglich, die Wasserhärte zu mildern. Verbunden wäre dies jedoch mit deutlichen Wasserpreissteigerungen. „Da sprechen wir von 50 Cent pro Kubikmeter“, so Fredrich. Aktuell kostet der 1,40 Euro netto. „Diesen Preis konnten wir seit 1995 unverändert halten“, sagt Fredrich nicht ohne Stolz. Bestrebungen, die Wasserhärte zu ändern, gebe es daher vorerst nicht.

Außerdem kurz und knapp zusammengefasst:

Bei der OWA ist für Havarien und Notfälle rund um die Uhr die Notfallnummer 03322/27 12 71 besetzt. „Darüber sind wir jederzeit erreichbar und einsatzbereit“, sagt Fredrich.Der Geschäftsführer weist zudem darauf hin, dass die Mehrwertsteuersenkung von Juli bis Dezember im Zuge der Coronamaßnahmen durch die OWA direkt an die Kunden weitergegeben wird. „Die entsprechenden Berechnungen werden sich auf den Jahresabrechnungen wiederfinden.“

Alle zwei Jahre führt die OWA Rohrspülungen durch, um Rohrablagerungen zu entfernen. Diese werden vorab in der Presse zwei Mal angekündigt. Die Ablagerungen sind ein normaler Vorgang. Sie entstehen u.a. durch Eisen und Mangan.

Von Nadine Bieneck