Wegen Corona: Fußpfleger haben Existenzangst – es droht das Aus

Hennigsdorf/Kremmen

Wochenlang waren in Deutschland kosmetische Dienstleistungen aufgrund der Corona-Pandemie untersagt. Nun haben einzelne Landesregierungen diesbezüglich bereits Lockerungen durchgesetzt. In Sachsen durften Fußpfleger, Kosmetiker und Nagelstudios ihre Arbeit bereits an diesem Montag wieder aufnehmen – sofern sie entsprechende Hygiene- und Arbeitsschutzmaßnahmen einhalten können. Für etliche Vertreter dieser Branche klingt das nahezu grotesk, da in vielen Studios ohnehin mit Handschuhen und Mundschutz gearbeitet wird. In Brandenburg warten die Inhaber noch darauf, ihre Studios wieder aufmachen zu dürfen und damit die eigene Existenz zu sichern. Die Handwerkskammer Potsdam fordert, dass Kosmetiker und Fußpfleger ihre Arbeit wieder aufnehmen dürfen.

Schmerzhafte Entzündungen

Katja Stade aus Hennigsdorf hofft inständig, ihr Kosmetik- und Nagelstudio „Puderdose“ wieder öffnen zu dürfen. Seit dem 19. März hat der Salon an der Edisonstraße geschlossen und auch in den Wochen davor seien einige Kunden sicherheitshalber zu Hause geblieben. Seit 2002 betreibt die staatlich anerkannte Kosmetikerin ihr Studio und konnte sich eine gute Stammkundschaft aufbauen. In den ersten Wochen sei sie noch relativ optimistisch gewesen. „Aber so langsam bekomme ich Existenzangst“, sagt sie. Die Soforthilfe der ILB ist für viele Selbstständige nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Katja Stade sorgt sich nicht nur um sich selbst, sondern auch um ihre Kunden. Denn die Behandlungen haben nicht nur mit Schönheit zu tun. „ Hühneraugen zum Beispiel können sehr schmerzhaft werden und sogar das Auftreten unmöglich machen, wenn sie nicht richtig behandelt werden.“ Zwar werden solche Behandlungen auch von medizinischen Podologen durchgeführt, die weiterhin arbeiten dürfen, doch von ihnen gibt es viel weniger, als von den kosmetischen Fußpflegern.

Anzeige

Dieses Bild zeigt Manon Wetzel vor einem Jahr in ihrem Kosmetikstudio in Kremmen. Quelle: Robert Roeske

Weitere MAZ+ Artikel

Auch Manon Wetzel aus Kremmen muss weiter zugucken. Während Friseure am vergangenen Montag wieder öffnen durften, muss sie weiter auf den Wiedereinstieg warten. Sie betreibt in Kremmen ein Nagelstudio und bietet Microblading an. „Warum dürfen wir nicht öffnen. Ich habe höchstens einen Kunden. Und halte auch die Hygienebedingungen ein. Es ist unfair, dass wir noch nicht öffnen dürfen“, sagt Manon Wetzel. In ihrer Stimme ist Angst zu hören. Über finanzielle Verluste möchte sie nicht reden. „Die ersten 14 Tage war das noch okay. Doch nun sind es schon sieben Wochen, wo ich nicht arbeiten darf. Mir fehlt das Geld“, so die zweifache Mutter. Wenn nicht ihr Mann wäre, der noch arbeiten gehen darf, würde das Aus der kleinen Firma drohen. „Natürlich habe ich Existenzängste. Ich habe Sorge, dass die Kundschaft nicht mehr wieder kommt. Viele fragen mich, wann es weitergeht. Ich muss ihnen leider sagen, dass ich noch kein Okay zum Weitermachen habe.“

Unverständnis über Entscheidung des Bundes

Warum nun Friseure öffnen dürfen und nicht die Fußpflege, kann die Jung-Unternehmerin nicht verstehen. „Wenn Haare wachsen, dann tut das nicht weh. Das ist auszuhalten. Doch ein eingewachsener Fuß- oder Handnagel schmerzen. Ich kann mir vorstellen, dass es gerade älteren Menschen schwer fällt und sie damit nicht klar kommen.“ Wann es weitergeht, weiß Manon Wetzel nicht. „Man hört mal hier was. Und mal dort was. Doch hier bei uns in Brandenburg geht es nicht voran. Wenn meine Kunden wegbleiben, muss ich mir wohl eine andere Arbeit suchen. Doch ich bleibe optimistisch.“ Ein Hoffnungsschimmer sind die nächsten Beratungen der Bundesregierung, die noch diese Woche anstehen. Denn die derzeit gültige Eindämmungsverordnung ist bis zum 8. Mai datiert.

Von Sebastian Morgner und Wiebke Wollek