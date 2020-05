Oranienburg

In die Kette der in diesem Jahr ausfallenden Veranstaltungen reihen sich nun auch die für 2020 geplanten Jugendfeiern ein. Dies teilte Marcel Preller vom Jugend- und Sozialwerk am Donnerstag mit. „Die Termine für die Jugendfeiern 2020 müssen aufgrund der aktuellen gesetzlichen und gesundheitsfürsorglichen Regelungen neu geplant werden“, sagt er.

Feiern bereits auf August und September verschoben

Ursprünglich seien die Feiern zunächst auf August und September dieses Jahres verschoben worden. Da in Bezug auf die Corona-Pandemie nach wie vor eine ungewisse Entwicklung und gleichzeitig keine deutliche Verbesserung erkennbar sei, die Fallzahlen weiterhin steigen und tendenziell steigen „können beziehungsweise müssen wir davon ausgehen, dass uns die derzeit bestehenden und vermutlich noch weiterhin getroffenen Regelungen und entschiedenen Maßnahmen zum Schutz unserer Gesundheit zukünftig begegnen und weiter begleiten werden“, so Preller. Als Veranstalter habe das Jugend- und Sozialwerk gegenüber den Teilnehmern der Jugendfeiern sowie deren Familien mit ihren Angehörigen eine sehr hohe Verantwortung. Aus diesen Gründen und aufgrund der Empfehlungen des Gesundheitsamtes Oranienburg und des Gesundheitsministeriums Brandenburg „haben wir eine sorgfältig durchdachte, eine sehr verantwortliche und solidarische Entscheidung getroffen. In diesem Jahr werden wir keine Jugendfeiern veranstalten können“, so Marcel Preller.

Termine sollen 2021 nachgeholt werden

Die ursprünglich angesetzten Veranstaltungen für das Jahr 2020 werden perspektivisch in das Jahr 2021 verschoben. „Dort werden wir mit neu geplanten Terminen die Jugendfeiern 2020 organisieren und durchführen“, erklärt Preller. Er weist zudem darauf hin, dass aktuelle Informationen der neuen Homepage unter www.jugendfeier-ohv.de entnommen werden können. Zudem sei sein Team bei Fragen oder Anregungen auch direkt erreichbar. „Sollten wir neue und wichtige Informationen haben, werden die Teilnehmer selbstverständlich und umgehend benachrichtigt“, so Preller. „Wir sind „Miteinander Stark“ und bedanken uns für das Verständnis und das in uns gesetzte Vertrauen.“

Von MAZonline