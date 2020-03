Oberhavel

Die fortschreitende Corona-Pandemie sorgt nun offenbar auch in Brandenburg für die landesweite Schließung aller Schulen. Zudem soll der Betrieb von Kindertagesstätten ab kommendem Montag nur noch eingeschränkt, u.a. für alleinerziehende Eltern sowie Eltern besonderer Bevölkerungsgruppen, die z.B. in Krankenhäusern oder bei der Polizei tätig sind, aufrecht erhalten werden. Ab Kalenderwoche 13 sollen dann auch die Kindertagesstätten landesweit geschlossen werden.

Diese Informationen wurde am frühen Freitagnachmittag bekannt. Zuvor hatte das Landesparlament in einer Sondersitzung getagt und anschließend um 16 Uhr eine große Pressekonferenz angekündigt. Die Website der Landesregierung war ebenso wie die Website des Brandenburgischen Bildungsministeriums am Nachmittag – mutmaßlich aufgrund überdurchschnittlich hoher Zugriffszahlen – für einen längeren Zeitraum nicht erreichbar. Unklar war zunächst, ob die Schulschließungen bereits ab Montag (16. März), oder schrittweise erst ab Mittwoch (18. März) umgesetzt werden sollen.

Landesregierung war zuvor bereits unter Druck geraten

Zahlreiche Eltern hatten – auch im Landkreis Oberhavel – in den vergangenen Tagen verstärkt ihre Besorgnis darüber ausgedrückt, dass es auch in Schulen und Kitas zu Ansteckungen mit dem neuartigen Corona-Virus kommen könne. Der Druck auf die Landesregierung war zudem stetig gewachsen, nachdem andere Bundesländer bereits Regelungen zur Schließung ihrer Schulen getroffen hatten. Auch Lehrer waren auf die Barrikaden gegangen.

Wenige Stunden zuvor hatte am Freitagvormittag bereits das benachbarte Bundesland Berlin darüber informiert, ab Montag den Schulbetrieb schrittweise einzustellen. Den Anfang sollen zunächst die Oberstufenzentren machen, anschließend sollen auch die übrigen Schulen folgen. Wie das Land Berlin weiter mitteilte, solle dort auch ein Konzept zur Verringerung des ÖPNV auf ein Mindestmaß erarbeitet werden.

Von MAZonline