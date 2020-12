Weihnachten in Oberhavel: Paketbote Martin Steinke liefert die Päckchen am Heiligabend aus

Kremmen

Es ist das erste Mal, dass Martin Steinke als Paketbote von DPD am Heiligabend auf Tour ist. „Da wird mit Sicherheit noch einmal ordentlich was los sein“, ahnt der 34-Jährige. Dass viele Leute ihre Weihnachtsgeschenke auf den letzten Drücker bestellen, lässt ihn nicht gerade jubeln, aber Verständnis hat er dennoch. „Dieses Jahr ist wegen Corona ja sowieso alles anders, da wird natürlich viel mehr übers Internet bestellt. Deshalb bin ich nicht böse darüber, dass jetzt noch viel zu tun ist“, sagt der Kremmener. Für seinen Dienst am Heiligabend muss der fleißige Fahrer um 5 Uhr aufstehen, um 6 Uhr wird er pünktlich im Depot in Wustermark erwartet. Dann geht es los. Unzählige Kilometer sind zu absolvieren. Das Gebiet reicht von Staffelde, Flatow und Groß-Ziethen bis nach Rüthnick und Herzberg.

Zu Hause wartet die Familie

Damit er den Tag gut gestärkt übersteht, hat er immer sein Lunchpaket dabei. „Das muss sein, denn ich habe nicht die Zeit, noch irgendwo zum Essen ranzufahren“, sagt der Kremmener. Wann er Feierabend haben wird, hängt davon ab, wie viele Pakete anfallen. „Meine Frau und meine beiden Kinder hoffen, dass ich nicht allzu spät zu Hause bin.“

Von Wiebke Wollek