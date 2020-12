Oranienburg

Es ist windig, die Temperaturen zeigen drei Grad an. Auf den Straßen Oranienburgs ist es kalt. Viel winterliche Beleuchtung ist noch nicht zu sehen, die Stadt erscheint in Grau. Direkt vor dem Schloss in der Berliner Allee steht Petra Hohensee. Seit rund einer Woche verkauft sie hier Weihnachtsbäume.

Rund 200 Stück habe sie in dem Geschäft. Das viele Grün der Bäume fällt im Vergleich zum winterlich-grauen Stadtbild sofort auf. Zwölf Stunden am Tag stehe sie in dem Geschäft unter freiem Himmel. Ein Häuschen zum Wärmen hat sie nicht. „Dafür bin ich ja warm angezogen“, sagt sie lachend.

Seit fünf Jahren mache sie die Arbeit schon. Insbesondere jetzt, zur Corona-Pandemie und in Zeiten der Einschränkungen, scheinen die Menschen erst recht einen Weihnachtsbaum bei ihr kaufen zu wollen: „Die Menschen sind motiviert“, sagt Hohensee. „Durch den Kauf eines Baumes und das Schmücken kommen sie vielleicht auf andere Gedanken“, sagt sie.

Der perfekte 3-D-Weihnachtsbaum

Überwiegend habe sie Nordmantannen in ihrem Geschäft. „Die Art der Bäume sind einfach haltbarer und nadeln nicht so sehr“, sagt sie. Und sie weiß genau, was ihren Kunden beim Kauf ihres Weihnachtsbaumes wichtig ist.

Vor allem in Form und Größe hat sie viele verschiedene Bäume anzubieten. Oft würden die Menschen nach einem „perfekten 3-D-Baum suchen“, verrät sie. „Er soll möglichst groß und grade sein, nichts sollte abstehen“, erklärt sie. Bisher sei das Weihnachtsgeschäft ruhig angelaufen, die Stoßzeiten seien aber sowieso erst zwei Wochen vor Heiligabend.

Mit einer roten Jacke, darunter eine in lila, hält sich Hohensee warm. „Zwiebelprinzip“ nennt sie das. Über der Hose trägt sie braune Winterstulpen, über der Nase trägt sie eine bunte Maske. Glühwein würde sie während der Arbeit natürlich nicht trinken – dafür genehmigt sie sich warmen Kaffee.

Sie selbst sei bisher noch nicht in Weihnachtsstimmung. „Wenn ich den ganzen Tag hier arbeite, kriege ich nur die Beleuchtung morgens und abends mit“, sagt sie. Aber sie verrät: Geschmückt habe sie zu Hause schon. Und auch wenn die Stimmung noch etwas fehlt, „freue ich mich auf die ruhige und besinnliche Zeit zu Heiligabend“, sagt sie.

„ Weihnachten muss dieses Jahr unbedingt sein“

Auch Carmen Brunk freue sich auf Weihnachten. Zusammen mit ihrem Sohn wird sie Weihnachten im kleinen Rahmen mit der Familie verbringen. Der passende Weihnachtsbaum darf dabei nicht fehlen. Bei Hohensee im Geschäft habe sie zusammen mit ihrem Sohn Steven einen ausgewählt. „Nächste Woche wird er direkt geschmückt“, sagt Brunk.

Die Weihnachtszeit scheint für viele eine Gelegenheit zu sein, auch die Corona-Pandemie für einen kleinen Moment auszublenden. „Einen Weihnachtsbaum zu haben und Heiligabend im kleinen Rahmen zu feiern, muss dieses Jahr unbedingt sein“, sagt Steven Brunk. Der 19-Jährige freue sich auf das Fest.

Die Familie Brunk hat ihren Weihnachtsbaum schon gefunden und gekauft. Kommende Woche werde er geschmückt, verrät Carmen Brunk. Quelle: Robert Roeske

Hohensee schiebt den von den Brunks ausgewählten Weihnachtsbaum durch ein „Christbaumrohr“, eine trichterförmige Netzmaschine. In der Maschine wird er verpackt – und die Brunks können ihren Baum direkt mit nach Hause nehmen.

Noch bis Weihnachten wird Hohensee von 8.30 bis 18.15 Uhr in ihrem Geschäft vor dem Schloss stehen. Sie hoffe auf viel Kundschaft und Menschen, die Lust auf Weihnachten haben – trotz aller Umstände. Bei den Brunks scheint es zu funktionieren: Sie lassen sich das Weihnachtsfest durch die Pandemie und die Einschränkungen nicht verderben.

Von Steve Reutter