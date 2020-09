Weihnachtsmärkte in Oberhavel: Wo findet das Spektakel statt? Wo nicht?

Oberhavel

Weihnachtsmärkte sind beliebt und läuten den Heiligen Abend ein. Doch in Coronazeiten steht die Austragung der Weihnachtsmärkte auf der Kippe. Oranienburg: Einer der größten Weihnachtsmärkte in Oberhavel ist der „Weihnachtsgans-Auguste-Markt“ vorm Oranienburger Schloss. Ob auch in diesem Jahr tausende Besucher über den Markt flanieren können, ist offen. „Laut den aktuellen Verordnungen und Bestimmungen seitens der Landesregierung sind alle Großveranstaltungen bis zum 31. Dezember 2020 untersagt“, erklärt Franziska Winter, Chefin der Tourismus-und Kultur Oranienburg gGmbH (Tko). „Wir sind aktuell in Gesprächen mit der Stadt und warten ab, ob es für Weihnachtsmärkte gesonderte Verordnungen seitens der Landesregierung gibt. Sachsenhausen: Im Oranienburger Ortsteil hofft man auf eine Austragung des traditionellen Weihnachtsmarktes. „Wir sind als Ortsbeirat bestrebt, den Markt auch in diesem Jahr durchzuführen“, erklärt Ortsvorsteher Burkhard Wilde. Ende Oktober werde der Ortsbeirat spätestens entscheiden, ob der Weihnachtsmarkt stattfindet.“

Lehnitz: „Schweren Herzens haben wir uns dafür entschieden, dieses Jahr keinen Weihnachtsmarkt im Ort auszutragen“, erklärt der Lehnitzer Ortsvorsteher Matthias Hennig. „Unser Weihnachtsmarkt lebt von der Geselligkeit. Dass ist in diesem Jahr einfach nicht möglich und große Einschränkungen würden dem Charakter des Marktes nicht gerecht werden“, so der Ortschef.

Hennigsdorf: Die Stadtverwaltung will zunächst das Herbstfest als eine Art Testlauf nutzen – laut Bürgermeister Thomas Günther unter anderem mit Einlasskontrolle, Abstand zwischen den Buden, Steh- statt Sitzbänken und reduziertem Bühnen-Programm. „Wenn das klappt, könnten wir den Weihnachtsmarkt auch durchführen“, so Günther.

Velten: Die Stadt habe nach langem Abwägen beschlossen, in diesem Jahr „Velten leuchtet“ und auch den über den Bürgerhaushalt 2020 finanzierten erstmalig geplanten Weihnachtsmarkt nicht stattfinden zu lassen. Hintergrund sei, dass die Stadt als Veranstalterin nicht für die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln garantieren könne. „So schade das auch ist: Doch wir haben eine Verantwortung gegenüber unseren Gästen und werden kein Risiko eingehen“, bedauert Bürgermeisterin Ines Hübner. Leegebruch: Der Weihnachtsmarkt wird ausfallen. Bürgemeister Martin Rother begründete dies mit der Eindämmungsverordnung. „Entweder richtig oder gar nicht.“ Die Entscheidung habe er mit der Familie Coccejus von der Bürgerinitiative „Havelhausener Straße“, die die Organisation des Marktes von Fotograf Sascha Funke übernommen hatte, getroffen.Oberkrämer: Der Weihnachtsmarkt wird in diesem Jahr nicht stattfinden, so die Mitteilung aus dem Tourismusbüro.

Kremmen: Eine Entscheidung, ob der Weihnachtsmarkt am 4. Advent im Kremmener Scheunenviertel stattfindet, ist noch nicht gefallen. Allerdings sieht Andrea Busse vom Tourismusbüro eher ein Nein. Hohen Neuendorf: Die Stadt würde sehr gerne eine Veranstaltung im Advent anbieten, die Entscheidung hänge aber unter anderem von der neuen Verordnung ab, sagt Fachbereichsleiterin Ariane Fäscher. Birkenwerder: Noch ist in Birkenwerder keine Entscheidung gefallen. Die Gemeinde möchte gerne am 28. November einen Weihnachtsmarkt am Rathaus organisieren, rechnet aber auch damit, dass er möglicherweise kurzfristig abgesagt werden muss. Auch das Schmücken des Weihnachtsbaumes vorm Rathaus mit der Drehleiter steht auf der Kippe.Mühlenbecker Land: Der traditionelle Schildower Weihnachtsmarkt, organisiert durch den Ortsbeirat, fällt in diesem Jahr aus. „Das steht fest“, wird aus dem Rathaus vermeldet. Ob die kleineren Weihnachtsmärkte in den Kitas und Schulen stattfinden, werde in der Schulkonferenz Ende September entschieden. Glienicke: Die Gemeinde Glienicke plant keinen Weihnachtsmarkt, jedoch wieder einen Lebendigen Adventskalender. Der Auftakt ist am 28. Novembe am Dorfteich. Liebenberg: „Sicherheit und Gesundheit unserer Gäste, Mitarbeitenden und Partner haben oberste Priorität“, sagt Mario Seitz von der Liebenberger Hotel-Leitung. „Wir möchten, dass die Menschen sich auf dem Liebenberger Weihnachtsmarkt wohlfühlen. Unter den aktuellen Bestimmungen für Großveranstaltungen können wir den Liebenberger Weihnachtsmarkt nicht in gewohnter Art und Weise durchführen. Deshalb haben wir uns entschieden, dieses Jahr auszusetzen.“ Fürstenberg: Die Fürstenberger wollen Mitte September über die Machbarkeit eines Weihnachtsmarktes reden. „Spätestens dann muss eine Entscheidung fallen“, sagte Bürgermeister Robert Philipp am Freitag. Löwenberg: Der Ortsbeirat hat sich darauf verständigt, keinen Weihnachtsmarkt auszurichten. Gransee: Auch in Gransee muss dieses Jahr auf einen Weihnachtsmarkt leider verzichtet werden. Das teilte der Direktor des Amtes Gransee und Gemeinden, Frank Stege, am Freitag mit. Zehdenick: Einen Zehdenicker Laternenzauber gibt es dieses Jahr nicht. Vorgeschlagen wurde, am 2. Advent (5. Dezember) die Bürger und Gäste der Stadt zu einem Adventsshopping in die Altstadt einzuladen.

Von Knut Hagedorn