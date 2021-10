Weihnachtsmärkte in Oberhavel – das bringt die Adventszeit

Oberhavel

Die Corona-Inzidenzzahlen im Landkreis bewegen sich in diesen Tagen tendenziell wieder nach oben. Während im vergangenen Jahr fast alle Weihnachtsmärkte ausfielen, sieht es in diesem Jahr, da viele Bürgerinnen und Bürger geimpft sind, aber besser aus. In Hennigsdorf hat man sich bereits festgelegt. „Ja, es soll mit Eröffnung am 3. Dezember einen Weihnachtsmarkt geben“, erklärt Hennigsdorfs Sprecherin Andrea Linne. Am Programm werde noch gefeilt, Stargast wird dann aller Voraussicht nach Christin Stark, die Partnerin von Deutsch-Rocker Matthias Reim, sein.

In Velten indes soll am 27. November von 14 bis 20 Uhr auf dem Rathaus- oder Marktplatz ein Weihnachtsmarkt stattfinden, der im Bürgerhaushaltes eines der Siegerprojekte war – und im vangenen Jahr coronabedingt ausfallen musste. Es gibt unter anderem den Auftritt des Chores „Voce libera“ und eine Feuershow sowie Fahrgeschäfte für Kinder.

Leegebruch sagt Weihnachtsmarkt ab

Nicht stattfinden wird der Weihnachtsmarkt in Leegebruch pandemiebedingt – mit Verweis auf die derzeit geltende Umgangsverordnung. Auf der Leegebrucher Webseite heißt es unter anderem: Lange Warteschlangen vor dem Einlass und erst hineingehen, wenn jemand anderes den Markt verlässt, Glühweintrinken mit 1,5 Meter Abstand, Maskenpflicht auf dem Kinderkarussell und im Bereich der Bühne? Wer will das schon? „Wenn ich mir die aktuellen Inzidenzen anschaue, fühlen wir uns in unserer Entscheidung gestärkt“, erklärt Bürgermeister Martin Rother.

Verschiedenen Ideen – alle noch in Planung

Auch in Oberhavels Kreisstadt Oranienburg beschäftigte man sich erst kürzlich mit der Thematik, wie Stadtsprecher Sebastian Welzel auf MAZ-Nachfrage erklärte. „Die Planungen laufen für mindestens ein Wochenende Weihnachtsgans-Auguste-Markt zum Adventsbeginn.“ Dies ermögliche die „grundsätzlich immer noch komplizierte Corona-Verordnung“ analog zum Stadtfest.

In Kremmen wird weiterhin geplant. Dort soll der Weihnachtsmarkt am 4. Advent, 19. Dezember, im Scheunenviertel stattfinden. Wie Andrea Busse am Mittwoch sagte, werde allerdings der musikalische Adventskalender der Grundschule auf dem Marktplatz auch in diesem Jahr nicht stattfinden.

Die Planungen für den Oberkrämer-Weihnachtsmarkt laufen noch. In diesem Jahr soll er am 11. Dezember an der Vehlefanzer Bockwindmühle stattfinden, also in etwas kleinerem Rahmen als sonst.

Hüttenzauber ja, Adventsmarkt nein

Hohen Neuendorf plant anstatt des regulären Adventsmarkts am Wasserturm als einmalige Ausnahme am 27. und 28. November einen „Hüttenzauber“ auf dem Rathausplatz mit 30 weihnachtlich geschmückten Holzbuden, informierte Pressesprecherin Susanne Kübler. Der Adventsmarkt entfalle aufgrund der bestehenden Umleitung in der Summter Straße für die Sperrung in der Karl-Marx-Straße.

„Und auch die Corona-Auflagen stellen uns an der Stelle vor größere Schwierigkeiten, weil wir das Gelände einzäunen müssten, wenn wir zusätzlich zum Marktgeschehen wie sonst auch ein Bühnenprogramm anbieten würden“, begründet die Verwaltungsvertreterin. Der Hüttenzauber wiederum sei als reines Marktgeschehen konzipiert und müsse deshalb nur eingezäunt werden, wenn sich die Corona-Auflagen verschärfen sollten. Händler könnten sich noch bis zum 27. November bewerben.

Lebendiger Adventskalender in Glienicke

In Glienicke plant Kulturkoordinatorin, Monika Tabatt, den Lebendigen Adventskalender. Vom 1. Adventsonntag an bis 23. Dezember geht es immer um 17 Uhr beim jeweiligen Veranstaltungsort los. In diesem Jahr fällt der Auftakt-Termin auf Sonntag, 28. November. Pfarrer Christian Leppler und Bürgermeister Hans G. Oberlack läuten die Adventszeit gemeinsam ein, dabei werden die Lichter des Weihnachtsbaumes am Dorfteich feierlich zum Strahlen gebracht.

Weihnachtliche Stimmung garantiert der Evangelische Posaunenchor. Anschließend kann der Adventsabend bei Glühwein und Würstchen in der Gartenstraße 19 auf dem Grundstück der Evangelischen Kirchengemeinde ausklingen. Programmänderungen sind laut der dann geltenden Corona-Verordnung möglich, heißt es aus dem Rathaus.

In Himmelpfort ist größeres geplant

Der Weihnachtsmarkt am Rathaus in Birkenwerder musste abgesagt werden. „Wir würden es total gern machen, aber wir sind Opfer der neuen Verordnung geworden“, sagte Dana Thyen auf Nachfrage. Speziell beim traditionellen Martinsumzug könne das Abstandsgebot nicht eingehalten werden.

An allen Adventswochenenden Samstag und Sonntag wird der Weihnachtsmarkt in Himmelpfort öffnen. Das Team des Haus des Gastes orientiert sich bei der Planung an den kleinsten Besuchern. Auf sie wartet Backen in der Weihnachtsstube, Reiten auf dem Weihnachtspony, Lesungen und Aufführungen im Cirkuszelt sowie anderes mehr.

Der Liebenberger Weihnachtsmarkt für dieses Jahr ist abgesagt, da ungewiss ist, wie sich die gesetzlichen Regelungen zur Durchführung von Großveranstaltungen im Land Brandenburg bis in den Dezember hinein entwickeln werden.

Von MAZonline