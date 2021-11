Himmelpfort

„Old school“ und modern zugleich kam der Weihnachtsmann am Donnerstag daher: mit dem guten, alten Fahrrad – in dem Fall ein Elektro-Dreirad – radelte er vom Nordpol direkt nach Himmelfort: pünktlich, sportlich, klimafreundlich. Der Mann mit dem Rauschebart lässt sich sein großes Werk in den nächsten Wochen auch nicht durch Corona vermiesen.

Er wird wie in den vergangenen 37 Jahren auch zum Ende wieder Briefe beantworten, die an ihn gerichtet sind. Insgesamt sind schon 15 000 Wunschzettel über das Briefverteilzentrum in Hennigsdorf in die Weihnachtspostfiliale im Norden von Oberhavel geliefert worden. Sie kommen traditionsgemäß aus vielen Ländern, die Kinder aus Deutschland sind natürlich die Hauptabsender.

Der Weihnachtsmann kann diesen riesigen Postberg allerdings nicht allein abarbeiten. „Deshalb hat er 20 fleißige Engel an seiner Seite; 17 Frauen und drei Männer“, sagt Anke Blenn, Pressesprecherin der Deutschen Post für den Raum Berlin.

Besonders sehnsüchtig warteten am Donnerstag Kinder der Grundschule Bredereiche auf den Weihnachtsmann. Sie hielten am Eingang des Weihnachtshauses solange die Stellung, bis sie es nicht mehr aushielten und heranriefen. Nach dem zweiten Ruf rollte er mit seinem gelben Gefährt aus südlicher Richtung – von der Brücke des Schleusengrabens – direkt auf das Weihnachtshaus in der Klosterstraße 23 zu. Empfangen wurde er nicht nur von den Kindern, sondern auch von einigen Politikern, Schaulustigen und vor allem von einer Reihe von Journalisten, die die Ankunft des Weihnachtsmannes dokumentieren wollten. Er schaute sich die Wunschzettel der Mädchen und Jungen genau an, ließ sie sich erklären und hörte Lieder und Gedichte der Kinder, gemeinsam mit Weihnachtsengel Sabrina.

Alle hatten sehr schön gemalte Wunschzettel dabei, die sie dem Weihnachtsmann persönlich übergaben. Einer von ihnen war Mika Wolter. Auf seinem Wunschzettel stand der Name „Nintendo Switch Lite“ – ein Spiel, welches er sich zu Weihnachten wünscht. Ein ferngesteuerter Lego-City-Zug wäre auch nicht schlecht, ebenso ein ein Meter langes Segelflugzeug. „Das kann man einfach werfen – und dann fliegt es los“, so der Neunjährige. Und ein Standardgeschenk ist längst das „Lustige Taschenbuch“. Das bekommt er eh schon immer mit der Post, wenn ein neuer Teil erscheint. Der Weihnachtsmann kitzelte aber auch aus den anderen Kinder Weihnachtswünsche heraus. Oskar ist ganz und gar auf ein Tablet aus. „Ein Tablett, mit dem man Tee servieren kann?“, fragte der Weihnachtsmann unschuldig. „Nee“, so der Achtjährige, „womit man spielen kann.“ Zufall oder nicht: Es wird scheinbar wieder mehr gelesen. „Ich liebe Bücher“, entfuhr es einem der Schulkinder.

Der Fürstenberger Bürgermeister Robert Philipp (parteilos) informierte darüber, dass die Weihnachtspostfiliale in diesem Jahr von Besuchern nicht betreten werden darf. „Wegen der erschreckenden Coronazahlen.“ Umso wichtiger sei es, dass die Filiale trotzdem geöffnet hat und die Briefe in den nächsten Wochen beantwortet werden. Die Wunschzettel sollten bis spätestens dritten Advent (Sonntag, 12. Dezember 2021) in Himmelpfort eintreffen, damit die Antwort noch rechtzeitig auf den Weg gebracht werden kann. Ganz wichtig ist, dass jedes Kind seinen Absender auf den Brief schreibt, damit der Weihnachtsmann antworten kann.

André Bauer ist als Niederlassungsleiter der Deutschen Post in Hennigsdorf für die Brief- und Paketlogistik in der Region – auch in Fürstenberg/Havel – zuständig. „Die Weihnachtsschreibaktion in Himmelpfort ist eine lieb gewordene Tradition für Kinder aus aller Welt und die Menschen hier in der Region. Deswegen engagieren wir uns seit vielen Jahren für dieses Projekt. Es ist für alle Postler eine besondere Herzensangelegenheit. In unserer immer stärker digitalisierten Welt können die Kinder den besonderen Wert des Briefeschreibens damit ganz neu für sich entdecken“, schätzt er ein.

Lutz Wilke, Ortsvorsteher von Himmelpfort, freut sich bereits auf die neue Weihnachtssaison. „Die Einwohner schmücken ihren Heimatort wieder mit sehr viel Liebe und Engagement und zeigen damit, dass Himmelpfort neben einem Erholungsort auch ein Weihnachtsort ist. Wir freuen uns sehr, dass der Weihnachtsmann auch in diesem Jahr die Briefe der Kinder aus aller Welt hier bei uns beantwortet“, sagt er. An allen Adventswochenende werde es am Weihnachtshaus einen Weihnachtsmarkt geben.

