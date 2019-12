Löwenberg

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr findet der Weihnachtsmarkt in Löwenberg erneut vor dem örtlichen Bürgerhaus statt. Auftakt ist am Sonnabend, 7. Dezember, um 15 Uhr. Dann wird es zunächst für die vielen kleinen Gäste ein Kinderprogramm mit jeder Menge Spaß und Spiel geben. Und selbstverständlich hat auch der Weihnachtsmann sein Kommen angekündigt. Wie zu hören war, soll er einen großen Sack mit Geschenken dabei haben, die er unter den artigen Mädchen und Jungen verteilen wird.

Märchenspiel und Trommelwirbel

Gespannt sein dürfen kleine und große Besucher auf ein Märchenspiel, das die Kinder des Hortes auf die Bühne bringen. Und auch die Trommler der Gruppe „Flying Stickers“ geben Kostproben ihres Könnens. Schließlich beteiligen sich erneut die Löwenkids vom Löwenberger SV an dem Kulturprogramm anlässlich des Marktreibens. Das Motto des Weihnachtsmarktes lautet auch dieses Mal wieder: „Von Löwenbergern für Löwenberger“. Deshalb werden zahlreiche Vereine des Ortes auf dem Markt präsent sein und diverse Leckereien und Getränke anbieten.

Der Männerchor stimmt mit ein

Neu ist in Löwenberg ein Weihnachtssingen. Zu Musik aus der Konserve werden die Besucher gemeinsam singen. Die Texte werden auf eine Leinwand projiziert und die Mitstreiter des Löwenberger Männerchores geben den Ton an und wollen sich nach Kräften mit einbringen. Ab 20 Uhr wird dann zum Weihnachtstanz in das Bürgerhaus eingeladen.

Von Bert Wittke