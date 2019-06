Hohen Neuendorf

Hunderte Menschen teilten in den vergangenen Tagen den Suchaufruf von Astrid Brudek nach ihrem Sohn Dennis. Der 25-Jährige gilt seit knapp zwei Wochen als vermisst, nachdem er sich am Freitag und Sonnabend vor Pfingsten (7./8. Juni) krank gemeldet hatte. Anschließend tauchte er nicht mehr auf seiner Arbeitsstelle – er ist Auszubildender im Kaufland-Supermarkt Hohen Neuendorf – auf.

Ende vergangener Woche alarmierte der Arbeitgeber des Azubis dann die Polizei. Die überprüfte die Wohnung des jungen Mannes, eine Handyortung schlug fehl, da das Gerät offenbar ausgeschaltet ist. „Wir sind mehreren Hinweisen nachgegangen“, berichtet Polizeipressesprecherin Ariane Feierbach am Mittwochnachmittag. „Es war jedoch keine heiße Spur dabei.“

„Bislang gibt es nichts Neues“, sagt Astrid Brudek. Sie bittet daher weiterhin um Infos und Hinweise, falls jemand ihren Sohn in den vergangenen Tagen gesehen hat oder Hinweise zu seinem aktuellen Aufenthaltsort machen kann, unter folgender Telefonnummer: 0174/373 82 73.

Wer hat den Vermissten gesehen?

Dennis Brudek ist 25 Jahre alt, hat dunkelblondes/braunes Haar, ist etwa 1,78 Meter groß und trägt teilweise eine Brille. Wohnhaft ist er in Hohen Neuendorf, teilweise hält er sich jedoch auch in Berlin bei Freunden auf. Er absolviert eine Ausbildung in der Hohen Neuendorfer Kaufland-Filiale.

Von Nadine Bieneck